Banco Azteca y BADA México apuestan por un arte más cercano y sin filtros

BADA México regresará a Campo Marte del 5 al 8 de febrero de 2026 con una premisa que se ha mantenido firme desde su llegada al país: el arte directo de artista. En el marco del anuncio oficial de su sexta edición, las entrevistas exclusivas con representantes institucionales y artistas participantes dejaron claro que el valor central de la feria no está solo en la venta de obra, sino en el encuentro humano que se genera alrededor del arte.

La feria reunirá a más de 200 artistas nacionales e internacionales y espera recibir alrededor de 20 mil visitantes. Sin embargo, más allá de las cifras, las voces detrás del proyecto subrayan que BADA se ha consolidado como una plataforma de acceso, diálogo y acompañamiento para creadores emergentes y consolidados.

“Queremos que todas las personas tengan la posibilidad de llevarse una obra original. Muchas de las personas que visitan BADA adquieren aquí su primera obra de arte, y ese es uno de nuestros principales objetivos: acercarte al arte, hacerlo parte de tu vida y acompañarte a iniciar o ampliar tu colección”, afirmó Ana Spinetto, directora general de BADA. Foto: Fernanda Rojas

Lee también: Liderazgo que transforma; UVM y Grupo Elektra certifican a más de 2,100 líderes en todo el país

El futbol como identidad cultural

En el marco del año mundialista, la exposición Arte Futbol se integra a BADA México como un eje curatorial que entiende al futbol más allá del espectáculo deportivo. La muestra lo plantea como un fenómeno cultural que atraviesa identidades, emociones y formas de pertenencia, con un fuerte arraigo en la vida cotidiana.

Banco Azteca y BADA reunirán a artistas cuyas obras exploran la relación entre la pasión deportiva, la creatividad y la cultura popular, bajo un esquema de exhibición y venta directa. La selección estuvo a cargo de un jurado especializado, con la participación de Carlos L. Guerrero, como parte del impulso sostenido de Banco Azteca al arte en sus distintas expresiones.

Los artistas ganadores de la convocatoria Arte Futbol son Antonio Fink, Aldo Aníbal Vercellino, Mauricio Andrés Valenti, Federico de Paola y Diego García Stern, quienes aportan una mirada contemporánea sobre el futbol como lenguaje visual y territorio creativo compartido.

Arte para todos: cinco años abriendo espacios al talento emergente

Este eje se suma a otras iniciativas impulsadas dentro de la feria, como la convocatoria Arte para todos, que por quinto año consecutivo es promovida por Banco Azteca en colaboración con BADA. De acuerdo con los organizadores, este programa ha permitido que artistas jóvenes y emergentes participen en la feria sin costo, con exhibición y venta directa de su obra, consolidándose como un mecanismo que abre oportunidades reales de acceso al circuito profesional del arte y visibilidad directa ante el público.

Con estas convocatorias, BADA México y Banco Azteca refuerzan una línea de trabajo orientada a ampliar el alcance del arte contemporáneo, integrando disciplinas, temas de interés social y modelos de participación que buscan reducir barreras entre creadores y audiencias, en un entorno donde el arte se vive, se dialoga y se adquiere de forma directa.

La feria de arte directo de artista regresa a Campo Marte en 2026 con más de 200 creadores y una propuesta que apuesta por el acceso, el diálogo y la venta sin intermediarios. Foto: Fernanda Rojas

El respaldo institucional y la confianza como eje

Uno de los puntos centrales del anuncio fue el papel de Banco Azteca como patrocinador principal por sexto año consecutivo. José Manuel Aspiroz, director de comunicación de Grupo Elektra, explicó que la permanencia de esta alianza se ha construido sobre la confianza.

“Creo que el elemento más importante ha sido el de la confianza. Nosotros confiamos en las organizadoras de BADA desde el primer día que se presentaron en nuestra oficina. No tenían ni fecha, ni lugar, ni KPIs, pero había una gran convicción y un gran corazón detrás del proyecto”, afirmó.

Aspiroz señaló que, con el paso de los años, esa confianza se ha reforzado con resultados. “La confianza se gana, pero después hay que mantenerla, y se ha mantenido a través de los grandes resultados que ha tenido BADA estos cinco años”, agregó.

Desde su perspectiva, las instituciones financieras tienen una responsabilidad clara en el impulso de proyectos culturales. “Banco Azteca tiene el apoyo en su ADN. Acompañamos a los mexicanos a lograr sus sueños, y esos sueños también están en la cultura y en el arte”, expresó. Este respaldo se traduce en beneficios concretos como capacitación financiera, apertura de cuentas y la convocatoria Arte para Todos, mediante la cual el banco cubre el costo de los stands para artistas que no pueden pagarlos.

“Este año decidimos apoyar no solo a artistas jóvenes, también a un artista consagrado que está por cumplir 100 años. Porque el apoyo no tiene edad. ¿O a qué edad uno deja de soñar?”, puntualizó.

Foto: Fernanda Rojas

Lee también: Banco Azteca es reconocido como el banco más innovador en los World Finance Innovation Awards 2025

La experiencia del artista dentro de BADA

Desde el lado creativo, la experiencia de los artistas confirma el impacto del modelo directo. Nelson Nopo, pintor originario de Oaxaca y participante por segundo año en BADA México, destacó la cercanía que se genera con el público. “Me dedico a la pintura al óleo, trabajo obra figurativa, casi fotorrealista, y me interesa abordar problemáticas sociales de mi contexto”, explicó.

En su obra, Nopo reflexiona sobre temas como la gentrificación y la explotación cultural en Oaxaca. “Visualmente puede parecer algo amable, incluso lúdico, pero dentro hay una invitación a la reflexión y a la crítica”, señaló.

El artista relató que su llegada a BADA fue a través de una convocatoria abierta. “Vi la invitación, investigué y apliqué. Subes tu trabajo, hacen una selección y, si te quedas, comienza todo el proceso. Es un espacio que realmente abre oportunidades”, comentó.

De acuerdo con las organizadoras de BADA, este tipo de testimonios refleja el espíritu de la feria: un lugar donde el arte se explica en voz de quien lo crea y donde las relaciones profesionales y humanas continúan más allá del evento.

Desde la perspectiva de los participantes, el formato directo marca una diferencia. Nelson Nopo, artista oaxaqueño que participa por segundo año en BADA México. Foto: Captura de pantalla en redes sociales

También te interesará:

Banco Azteca entrega de Premio Inédito 2025, una puerta que une el compromiso social con el talento mexicano

Grupo Elektra y UVM for Business unen esfuerzos para crear certificación de liderazgo que impactará a más de 2,600 gerentes

Salinas Pliego respalda a empleada dormida en Metro de CDMX; lanza dardo al gobierno

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov