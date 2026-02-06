Luego de la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por sus presuntos nexos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, al momento de su postulación como candidato, no existían indicios ni carpetas de investigación que lo vincularan con actividades delictivas.

Durante la conferencia matutina en Morelia, la mandataria fue cuestionada sobre si dentro de Morena se detectaron alertas o señales previas respecto a Rivera Navarro antes de que llegara a ser candidato, a lo que respondió que el partido se basó en la información oficial proporcionada por las autoridades competentes.

Sheinbaum explicó que, en su momento, Morena solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales información sobre todos los aspirantes a cargos de elección popular, incluidos diputados locales, federales, presidentes municipales y gobernadores, con el objetivo de conocer si existía alguna carpeta de investigación en su contra.

Lee también Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Detienen a presidente municipal de Tequila, Jalisco. Foto: Especial

“La respuesta fue negativa en todos los casos. No había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber un vínculo con la delincuencia organizada”, afirmó.

La presidenta subrayó que no existe un mecanismo distinto al respaldo institucional de las fiscalías para evaluar posibles antecedentes criminales de los candidatos, y señaló que cualquier señalamiento debe ser sustentado en investigaciones formales y pruebas.

Indicó que lo grave sería que, una vez que se tenga conocimiento de denuncias o elementos suficientes, las autoridades no actúen en consecuencia.

Lee también Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

“Malo sería que una vez que uno sabe, no actúe. En este caso, ya que hubo las denuncias, se hizo la investigación y vino la detención”, puntualizó.

Reiteró que el actuar del gobierno federal se apega al Estado de derecho y que, cuando existen elementos, se procede conforme a la ley, independientemente del cargo o filiación partidista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr