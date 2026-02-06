Tabasco. - La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco, decomiso 36 mil litros de hidrocarburo ilegal.

En un comunicado, se detalló que la dependencia ejecutó un cateo otorgado por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, como parte de las investigaciones realizadas en una carpeta de investigación iniciada por un delito en materia de hidrocarburo.

El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF), en coordinación con personal policial y pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevó a cabo la diligencia en un inmueble ubicado en una ranchería del municipio de Centro, Tabasco.

"En el operativo, las autoridades aseguraron un tractocamión acoplado a un tanque cilíndrico con capacidad para 48 mil litros, cargado al 75 por ciento de su capacidad, equivalente a 36 mil litros de un líquido que desprende un olor a hidrocarburo, así como cuatro documentos plastificados", se informó

Se explicó que durante la diligencia se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía de Investigación del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y del Estado de Tabasco, quienes dieron seguridad perimetral; así como personal de Petróleos Mexicanos contra incendios y especializados en materia de hidrocarburos y Protección Civil, quien valoró los factores de riesgo.

"El inmueble, el vehículo, el hidrocarburo y los documentos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito relacionado con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, hasta resolver conforme a derecho corresponda", precisó la dependencia

