Tras la creación del Centro Estatal de Trasplantes en el estado de , en 2025 se han logrado realizar 40 trasplantes de órganos, la mayoría a cargo del IMSS pero con el reinicio formal de los programas estatales, convirtiendo en la entidad en un referente nacional.

El secretario de Salud, Dr. Cuitláhuac González Galindo, informó que en lo que va del presente año se han realizado cuatrode riñón, lo que ha permitido mejorar la vida de estos pacientes, reafirmando el compromiso del sector salud de continuar avanzando en este rubro.

De acuerdo con las autoridades, el instituto permite una adecuada regulación, una mejor gestión hospitalaria y el cumplimiento de las certificaciones y normativas necesarias para la realización de procedimientos de alta especialidad.

Un ejemplo de ello ocurrió el pasado 26 de enero, cuando Sinaloa participó en una emergencia nacional al contar con un donador compatible para un trasplante de corazón y otro de hígado, destinados a pacientes en la Ciudad de México.

“El día 26 se nos manda una alerta que se llama Urgencia Nacional de Trasplante por un corazón y un hígado, lo que significa que había una persona en Ciudad de México que requiere un corazón, y coincidentemente aquí en Culiacán estaba un donador de 30 años que estaba donando riñones, córneas, hígado y corazón, entonces ahí empiezas a buscar quién es el candidato, donde está, si es compatible o no es compatible, resulta que es compatible, yo tengo que decirte que Sinaloa va a ser punta de lanza y va a continuar apoyando los programas”, dijo González Galindo.

Con el respaldo del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se autorizó de manera inmediata la infraestructura aérea necesaria para el traslado de los órganos. De manera simultánea, en Sinaloa se realizaron trasplantes renales y se conservaron córneas para pacientes locales.

