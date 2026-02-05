Pachuca.— Hidalgo realizó el primer traslado aéreo de un corazón en lo que va de la actual administración, con lo cual, del periodo 2022 a 2026, suman 405 órganos procurados que han sido utilizados en procedimientos de trasplante.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el procedimiento se derivó de la atención brindada a un hombre de 21 años, a quien se le realizó la procuración del órgano en el Hospital General de Pachuca.

Posteriormente, el corazón fue trasladado por vía aérea al Hospital de La Raza, en la Ciudad de México, donde fue trasplantado a una paciente de 24 años que se encontraba en lista de espera.

El traslado se realizó en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes, el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Hidalgo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Centro Estatal de Trasplantes, además del apoyo logístico para el uso de aeronaves con el fin de reducir tiempos críticos para la viabilidad del órgano.

La dependencia informó que, del 2022 al 2026, en Hidalgo se han procurado 405 órganos provenientes de donación cadavérica, los cuales han sido utilizados para trasplantes. De estos, 295 corresponden a córneas, 80 a riñones, 25 a hígados, cuatro a corazones y uno a pulmón.

En ese mismo periodo se han realizado 119 trasplantes en la entidad, de los cuales 66 fueron de riñón y 53 de córnea. Además, Hidalgo cuenta con 13 establecimientos autorizados para la procuración de órganos en instituciones públicas y privadas.

Se especificó que, desde 2011, suman mil 026 donantes cadavéricos registrados en la entidad.

A nivel nacional, el Registro de Trasplantes reporta una lista de espera de 18 mil 663 personas, de las cuales 16,241 requieren un riñón, 2,205 una córnea, 182 un hígado y 19 un corazón. También hay nueve personas en espera de un trasplante combinado de hígado y riñón, seis de riñón-páncreas, y una más aguarda un trasplante de páncreas.

