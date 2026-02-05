Brote de Sarampión en México: ¿qué municipios deberán utilizar cubrebocas de manera obligatoria?; aquí te lo decimos

El sarampión en México registra un repunte significativo durante el inicio de 2026, al superar en apenas un mes los niveles reportados durante el 2025. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el país pasó de 6 mil 430 casos confirmados de sarampión en 2025 a 8 mil 332 contagios acumulados hasta el 3 de febrero de 2026.

El sarampión en México registra un repunte significativo durante el inicio de 2026. Foto: Especial

El aumento implica que, solo en enero y los primeros días de febrero, se detectaron mil 902 nuevos casos de sarampión, lo que equivale a casi una tercera parte del total registrado el año pasado, encendiendo las alertas sanitarias en distintas entidades.

¿Qué municipios deberán utilizar cubrebocas de manera obligatoria?

El estado de Jalisco enfrenta un brote de sarampión, situación que llevó a las autoridades estatales a implementar medidas preventivas inmediatas. Entre ellas, se decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El estado de Jalisco enfrenta un brote de sarampión, situación que llevó a las autoridades estatales a implementar medidas preventivas inmediatas. Fotos: ESPECIALES

La medida fue anunciada por el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, y deberá aplicarse de forma inmediata en los siguientes municipios:

Guadalajara

Zapopan

Tlaquepaque

Tonalá

Tlajomulco de Zúñiga

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

El uso de cubrebocas será obligatorio por un periodo mínimo de 30 días, como parte de las acciones para contener los contagios de sarampión en la región.

¿Qué es el sarampión y cómo se transmite?

La Secretaría de Salud define el sarampión como una enfermedad viral altamente contagiosa, cuya transmisión ocurre principalmente a través de gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar.

El contagio del sarampión se facilita en espacios cerrados, así como en situaciones de contacto cercano entre personas, lo que explica su rápida propagación en entornos escolares y comunitarios.

Sarampión en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Síntomas más comunes del sarampión

Los síntomas del sarampión pueden aparecer varios días después del contagio. Entre los más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

