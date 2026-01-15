Más Información

Ciudad Victoria.- La familia de un hombre con muerte por traumatismo craneoencefálico autorizó la , lo cual permitió que especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Hospital General Regional (HGR) No. 6 de Ciudad Madero, en colaboración con la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 de Monterrey, y del Hospital Christus Muguerza de Saltillo, realizaran con éxito la procuración de corazón, riñones, hígado, córneas, piel y tejido músculo esquelético, de un joven donante, originario del municipio de Echeverría, Veracruz.

El procedimiento se llevó a cabo con la coordinación de un equipo multidisciplinario conformado por personal médico, de enfermería, trabajo social, logística y transporte aéreo, quienes garantizaron el y seguro del corazón, y demás órganos y tejidos, para su trasplante en diversos hospitales del país.

La coordinadora de Procuraciones de Órganos y Tejidos para Trasplantes del HGR No. 6, doctora Diana Patricia Guerrero Amieva, destacó la excelente logística realizada durante el traslado para que los órganos y tejidos fueran enviados a los hospitales correspondientes de manera oportuna y prioritaria.

Traslado de órganos (15/01/2026). Foto: Especial
El corazón fue enviado al hospital Christus Muguerza, los riñones, hígado y corneas a la UMAE No. 25, y el tejido músculo esquelético al Hospital Universitario de Monterrey para su disposición y trasplante.

Indicó que el HGR No. 6 de Ciudad Madero se ha convertido ya en un centro de referencia nacional en el programa de procuración de órganos y tejidos, y muestra de ello es que, en las dos primeras semanas del año, se han realizado .

Guerrero Amieva destacó que el Seguro Social reafirma su compromiso con la salud de sus derechohabientes y con la promoción de la cultura de la donación de órganos, que permite salvar vidas y ofrecer nuevas oportunidades a quienes esperan un trasplante.

