Ciudad Victoria.- La familia de un hombre con muerte por traumatismo craneoencefálico autorizó la donación de órganos, lo cual permitió que especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Hospital General Regional (HGR) No. 6 de Ciudad Madero, en colaboración con la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 de Monterrey, y del Hospital Christus Muguerza de Saltillo, realizaran con éxito la procuración de corazón, riñones, hígado, córneas, piel y tejido músculo esquelético, de un joven donante, originario del municipio de Echeverría, Veracruz.

El procedimiento se llevó a cabo con la coordinación de un equipo multidisciplinario conformado por personal médico, de enfermería, trabajo social, logística y transporte aéreo, quienes garantizaron el traslado oportuno y seguro del corazón, y demás órganos y tejidos, para su trasplante en diversos hospitales del país.

La coordinadora de Procuraciones de Órganos y Tejidos para Trasplantes del HGR No. 6, doctora Diana Patricia Guerrero Amieva, destacó la excelente logística realizada durante el traslado para que los órganos y tejidos fueran enviados a los hospitales correspondientes de manera oportuna y prioritaria.

El corazón fue enviado al hospital Christus Muguerza, los riñones, hígado y corneas a la UMAE No. 25, y el tejido músculo esquelético al Hospital Universitario de Monterrey para su disposición y trasplante.

Indicó que el HGR No. 6 de Ciudad Madero se ha convertido ya en un centro de referencia nacional en el programa de procuración de órganos y tejidos, y muestra de ello es que, en las dos primeras semanas del año, se han realizado dos procuraciones multiorgánicas.

Guerrero Amieva destacó que el Seguro Social reafirma su compromiso con la salud de sus derechohabientes y con la promoción de la cultura de la donación de órganos, que permite salvar vidas y ofrecer nuevas oportunidades a quienes esperan un trasplante.

