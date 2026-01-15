Morelia. - La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control la vinculación a proceso en contra de José Luis Villalón Torres, “El Marino”, presunto autor intelectual del asesinato de un menor de 16 años, perpetrado en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las investigaciones, el 5 junio de 2023, la víctima se encontraba afuera de su casa a bordo de una camioneta de la marca GMC, cuando fue herida por disparo de arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital de esa ciudad portuaria, donde el día 6 de ese mismo mes, perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por el agente del Ministerio Público que integró la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la posible participación de José Luis Villalón en el delito, por lo que fue obtenida una orden de aprehensión en su contra.

Ante la evasión del investigado, la FGE activó los mecanismos nacionales e internacionales de búsqueda, emitiendo un acuerdo de recompensa y solicitando la colaboración ciudadana para su localización. De manera paralela, la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones gestionó la emisión de una Notificación Roja y una Alerta Migratoria, a través de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, a fin de lograr su ubicación y detención fuera del país.

Lee también Detienen a presunto feminicida en Guasave, Sinaloa; catean su domicilio

En marzo de 2025, “El Marino” fue localizado y detenido en Canadá por autoridades de ese país.

Una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes, el Departamento de Justicia canadiense autorizó su extradición a México, por lo que personal de la FGE se trasladó a la Ciudad de México para recibir la custodia del reclamado y efectuar su puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional competente.

Personal de la Fiscalía de Asuntos Especiales lo presentó ante el Juez de Control, y logró su vinculación a proceso.

Al imputado, el juez también le impuso prisión preventiva oficiosa y fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL