Ciudad Juárez.- La mañana de este jueves se confirmó la detención de José Trinidad S. M alias “El Trini” e integrante del grupo criminal denominado “Los Cabrera”, después de un operativo realizado en el Valle de Juárez en el estado de Chihuahua.

La detención estuvo a cargo de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional con Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

De manera oficial se detalló que los elementos llevaron a cabo el arresto de José Trinidad S. M., y de Deisy A. G., en Práxedis G. Guerrero, quienes portaban consigo un arma de fuego .45mm, abastecida con 18 cartuchos útiles, además, tenían en posesión un vehículo Dodge Ram que presentaba reporte de robo en los Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando los elementos detectaron el vehículo pick up circulando sin matricula, el cual, al notar la presencia policial aceleró de inmediato, sin embargo, los elementos le interceptaron a la brevedad.

Al realizar la revisión correspondiente e identificar a la pareja, se localizó el arma de fuego en el vehículo, además de que, al revisar el estatus del vehículo, a través de la tecnología Centinela, se confirmó el reporte de robo en 2023. Estos hechos derivaron en el formal arresto de la pareja, para posteriormente ser puestos a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las indagatorias correspondientes.

Cabe señalar que José Trinidad es padre biológico de Leonel S. F., alias “El Sobrino”, quien fue detenido en Durango en marzo del 2025, y quien era identificado plenamente como líder de una estructura criminal que operaba en Valle de Juárez, Posteriormente y tras dicha detención, la Policía del Estado aseguró a en mayo del 2025 a “El Charly”, quien asumió la cabeza de dicho grupo criminal, pero que, tras una persecución por tierra y aire, fue detenido por la SSPE.

Posteriormente, tras la detención de “El Charly”, quien asumió como cabecilla de la zona fue Leonardo Daniel M. V., sin embargo, la SSPE también lo rastreó y capturó en octubre del 2025.

Finalmente, la cabeza de dicho grupo criminal quedó a cargo del actual detenido, José Trinidad S. M., alias “El Trini” en conjunto con su pareja sentimental, Deisy A. G.

