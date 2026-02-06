Mérida, Yucatán. - Este viernes Yucatán amaneció bajo un clima frío con temperaturas entre 9 y 11 grados centígrados, cumpliéndose la tercera semana consecutiva con ese clima.

Asimismo, esto, debido a que la masa de aire polar, que impulsó el Frente frío No. 33, continúa sobre la península.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las temperaturas más bajas se registraron en El Escondido con 9.3 grados; Peto con 9.4; Ticul con 9.6; Telchac Pueblo, 10.4 y Mérida 10.9.

Protección Civil de Yucatán (Procivy) señaló que mañana sábado será muy frío, pues se espera una temperatura mínima de 5 a 7 grados en los municipios del sur del estado, como Tzucacab, Peto, Chacsinkín, Tixmehuac, Akil, Oxkutzcab, Ticul, Maní, Dzán y áreas colindantes.

Lee también: Cabildo fija en 50 pesos el precio de gradas del Carnaval de Veracruz 2026; buscan cuidar economía familiar

Las bajas temperaturas no dan tregua a Yucatán. Foto: Especial

En Mérida, Umán, Kanasín, Izamal, Motul, Homún, Tixcacalcupul, Valladolid, Tizimín y municipios aledaños, se pronostican entre 8 y 14 grados centígrados, y en la zona costera los termómetros marcarán entre 14 y 16 grados centígrados.

Hay que señalar que la citada masa de aire polar mantiene un “norte” en los puertos.

Procivy informó también que a partir del domingo esta masa de aire comenzará a perder intensidad, lo que permitiría un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé el ingreso de nuevos frentes fríos la próxima semana, por lo que la "heladez" ofrecerá una tregua a los yucatecos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr