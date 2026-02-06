Cuautempan, Puebla.- Estudiantes y personal académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) entregaron 250 frazadas elaboradas con PET reciclado.

Integrantes del Consejo de Mujeres de Ciutlalitzin de este municipio poblano, recibieron los cobertores que les serán de gran utilidad en esta temporada invernal que ha registrado muy bajas temperaturas.

Mediante un comunicado, la institución educativa destacó que la labor es realizada por estudiantes y académicos de la Máxima Casa de Estudios de Puebla y forma parte de la colecta anual de envases de PET denominada "Reciclar para Abrigar".

El objetivo de este programa universitario es transformar residuos plásticos en artículos de utilidad para comunidades en situación de vulnerabilidad.

