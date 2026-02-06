Más Información

Cuautempan, Puebla.- Estudiantes y personal académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla () entregaron 250 frazadas elaboradas con .

Integrantes del Consejo de Mujeres de Ciutlalitzin de este municipio poblano, recibieron los cobertores que les serán de gran utilidad en esta que ha registrado muy bajas temperaturas.

Mediante un comunicado, la institución educativa destacó que la labor es realizada por estudiantes y académicos de la Máxima Casa de Estudios de Puebla y forma parte de la colecta anual de envases de PET denominada "Reciclar para Abrigar".

El objetivo de este programa universitario es transformar residuos plásticos en artículos de utilidad para comunidades en situación de vulnerabilidad.

dmrr/cr

