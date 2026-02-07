Más Información
Durante la inauguración de Bachillerato Nacional en el CBTIS 299 en García, Nuevo León, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo “cantó” con las y los estudiantes su frase “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”, que se volvió viral en TikTok.
“Estamos haciendo realidad el derecho a la educación”, aseguró la mandataria federal.
Al repetir que la deserción escolar se da porque no les gusta la escuela a las juventudes y porque los planteles de media superior les quedaban muy lejos.
“(...) En un evento, en una asamblea dije: vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa. ¿Qué más sigue? Para que saliendo de la secundaria entren directo a la preparatoria, de ahí salió", comentó.
“A ver, vamos a cantarla juntos. ¿Si o no? Una, dos, tres (...) bueno, se hizo viral esa canción gracias a una joven de Jalisco, pero en realidad se hizo viral porque es una necesidad de construir más preparatorias que queden cerca de la casa, entonces ahora estamos construyendo más preparatorias”, interactuó con las y los estudiantes.
La titular del Ejecutivo federal pidió a la Universidad Autónoma de Nuevo León que ayude para que certifiquen los bachilleratos.
El gobernador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, agradeció a la Presidenta por el apoyo para el estado y aseguró que en Nuevo León hay “récords históricos” en reducción de delitos: “Hoy Nuevo León se encuentra con los mejores números”.
Samuel García también reconoció el apoyo para el Metro en el marco del Mundial, y porque el Tren del Golfo de México pasará por este municipio “y en un futuro nos va a ayudar con la movilidad”.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, destacó que se están construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa de los jóvenes. El Bachillerato Nacional, dijo, se trata de formar ciudadanos participativos y críticos con amor a la patria.
