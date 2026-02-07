Más Información

Caen 6 que simulaban ser agentes de la Fiscalía del Edomex; los detuvieron en flagrancia en calles de Huehuetoca

Caen 6 que simulaban ser agentes de la Fiscalía del Edomex; los detuvieron en flagrancia en calles de Huehuetoca

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Notifican a familias hallazgo de cuerpos en fosas en Sinaloa; hallazgo podría estar relacionado a mineros desaparecidos

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Tres muertos y un herido, saldo de la explosión de pirotecnia en comunidad de Oaxaca; "se activa red hospitalaria de la zona": gobernador

Sheinbaum canta con estudiantes de NL frase viral de Tik Tok; “estamos haciendo realidad el derecho a la educación”, asegura

Sheinbaum canta con estudiantes de NL frase viral de Tik Tok; “estamos haciendo realidad el derecho a la educación”, asegura

Durante la inauguración de Bachillerato Nacional en el CBTIS 299 en García, Nuevo León, la presidenta de México, “cantó” con las y los estudiantes su frase “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”, que se volvió viral en TikTok.

“Estamos haciendo realidad el derecho a la educación”, aseguró la mandataria federal.

Al repetir que la se da porque no les gusta la escuela a las juventudes y porque los planteles de media superior les quedaban muy lejos.

07 de febrero 2026 Monterrey, Nuevo León. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Inauguración del Bachillerato Nacional Plantel García. Foto Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL
07 de febrero 2026 Monterrey, Nuevo León. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Inauguración del Bachillerato Nacional Plantel García. Foto Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Lee también

“(...) En un evento, en una asamblea dije: vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa. ¿Qué más sigue? Para que saliendo de la secundaria entren directo a la preparatoria, de ahí salió", comentó.

“A ver, vamos a cantarla juntos. ¿Si o no? Una, dos, tres (...) bueno, se hizo viral esa canción gracias a una joven de Jalisco, pero en realidad se hizo viral porque es una necesidad de construir más preparatorias que queden cerca de la casa, entonces ahora estamos construyendo más preparatorias”, interactuó con las y los estudiantes.

La titular del Ejecutivo federal pidió a la Universidad Autónoma de Nuevo León que ayude para que certifiquen los bachilleratos.

Lee también

El gobernador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, agradeció a la Presidenta por el apoyo para el estado y aseguró que en Nuevo León hay “récords históricos” en reducción de delitos: “Hoy Nuevo León se encuentra con los mejores números”.

07 de febrero 2026 Monterrey, Nuevo León. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Inauguración del Bachillerato Nacional Plantel García. Foto Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL
07 de febrero 2026 Monterrey, Nuevo León. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Inauguración del Bachillerato Nacional Plantel García. Foto Emilio Vázquez / EL UNIVERSAL

Samuel García también reconoció el apoyo para el Metro en el marco del Mundial, y porque el Tren del Golfo de México pasará por este municipio “y en un futuro nos va a ayudar con la movilidad”.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, destacó que se están construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa de los jóvenes. El Bachillerato Nacional, dijo, se trata de formar ciudadanos participativos y críticos con amor a la patria.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]