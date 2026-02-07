Autoridades de Protección Civil de Colima emitieron una alerta preventiva para bañistas y visitantes de las playas de Manzanillo tras el avistamiento de un molusco marino venenoso conocido como dragón azul (Glaucus atlanticus).

El órgano estatal informó que la presencia de esta especie fue detectada en zonas de playas turísticas, entre ellas Miramar, por lo que se pidió a la población no tocar ni manipular a los ejemplares y reportar cualquier avistamiento a las autoridades o a personal de guardavidas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el dragón azul es una babosa marina de pequeño tamaño y color azul eléctrico que flota en la superficie del mar boca arriba, gracias a una bolsa de aire que le permite desplazarse con las corrientes.

Lee también Alistan reapertura de pesca y uso de redes de enmalle en Alto Golfo de California; modifican polígonos de protección de vaquita marina

Aunque no es una medusa, suele confundirse con ellas por su apariencia y por los efectos que puede causar al contacto pues se alimenta de organismos altamente urticantes, como la carabela portuguesa, de los cuales almacena y concentra las toxinas en los apéndices de su cuerpo, lo que hace que su picadura sea más potente que la de las especies de las que se alimenta.

De acuerdo con autoridades de medio ambiente y protección civil, el contacto directo con el dragón azul puede provocar ardor intenso, irritación en la piel, ampollas, náuseas y vómito, así como reacciones alérgicas severas en personas sensibles.

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas en Colima, pero el monitoreo se mantiene activo como medida preventiva.

Lee también Tras asesinato de la tía y prima de Mario Delgado en Colima, gobernadora designa a nuevo secretario de Seguridad; es teniente de la Marina

Protección Civil explicó que la llegada de este tipo de organismos a la costa suele estar relacionada con cambios en corrientes marinas, vientos y condiciones oceanográficas que los arrastran desde mar abierto hacia zonas de playa.

Así, llamó a la población a mantener distancia, evitar el contacto incluso si el molusco aparenta estar muerto y reportar de inmediato su presencia para reducir riesgos entre bañistas y turistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc