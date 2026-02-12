El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) informó que continúan las pláticas con autoridades del gobierno capitalino para alcanzar acuerdos sobre recursos para mantenimiento, aunque reiteró que, de no alcanzar acuerdos, evaluarán llevar a cabo paros escalonados en el Metro y alertó que, si no se atiende el tema, puede haber un descarrilamiento o un contacto entre trenes.

El líder del sindicato Fernando Espino Arévalo, indicó que Espino "de no obtenerse los recursos, no se puede garantizar un servicio eficiente, ya que trenes e instalaciones operan en malas condiciones. Incluso existe riesgo para la seguridad de los usuarios, al no descartarse incidentes como descarrilamientos o contactos entre trenes”.

“No me gusta ser alarmista, pero sí hay que prevenir la seguridad de los usuarios, que son millones que se trasladan a diario, y puede haber un descarrilamiento, puede haber un contacto entre trenes. Estamos trabajando en situaciones, pues, no seguras”, alertó

Señaló que se mantienen negociaciones con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y la dirección general del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, a quien han presentado las necesidades de las distintas áreas, sin embargo, insistió en que, si no hay una respuesta satisfactoria, “llevaremos las propuestas a un Consejo General de delegados, quienes nos van a marcar la dirección de las acciones a llevar”.

Continúan pláticas entre gobierno capitalino y sindicato del metro; buscan acuerdos para recursos de mantenimiento. Foto: Especial.

El líder sindical que representa a más de 13 mil 500 trabajadores indicó que el Sindicato busca evitar afectaciones a la población; sin embargo, no descartó la posibilidad de paros escalonados si no hay respuesta favorable por parte de las autoridades.

Agregó que dependen de los resultados de la reunión y de lo que determine el Consejo General de delegados.

Fernando Espino subrayó que para dar mantenimiento a los trenes que ya superaron su vida útil se requieren al menos seis mil millones de pesos este año, “sólo para el mantenimiento preventivo y correctivo, monto adicional al presupuesto asignado y que ya está comprometido”.

El pasado 4 de febrero, los trabajadores del Metro marcharon del Metro Balderas al Zócalo para exigir mayores recursos para mantenimiento al sistema.

Advirtió que el servicio podría deteriorarse aún más si no se destinan recursos adicionales para mantenimiento, debido al rezago acumulado por más de una década.

