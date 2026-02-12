La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 12 de febrero se tiene contemplada una concentración del Colectivo Nacional No más Presos Inocentes, a las 11 horas, afuera de los Juzgados del Reclusorio Varonil Oriente.

Asisten en apoyo a un presunto responsable de abuso sexual que tendrá su audiencia y exigen la revisión del caso.

Integrantes del Consejo Indígena se concentrarán a lo largo del día afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Demandan el cumplimiento de los acuerdos sostenidos con las autoridades del Gobierno Central, con respecto a la autorización de espacios para la venta de sus artesanías en el Monumento a la Revolución y la incorporación a programas de vivienda.

Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar se manifestarán a lo largo del día afuera de la sede de la Secretaría de Educación Pública en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Piden el cumplimiento de los acuerdos firmados entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como compromisos establecidos en diversas mesas de trabajo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL