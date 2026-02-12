¿Cuál es la diferencia entre Sarampión y Varicela?; aquí te lo decimos

El aumento de casos de sarampión en México encendió la alerta sanitaria. Del 1 de enero al 9 de febrero se han confirmado 2 mil 467 casos de sarampión, de acuerdo con la Secretaría de Salud, lo que llevó al anuncio de un refuerzo de vacunación en distintos puntos del país.

Las cifras oficiales indican que el grupo más afectado en 2025 y lo que va de 2026 es el de niños de cero a nueve años. Ante este panorama, también creció la búsqueda de información para diferenciar esta enfermedad de otras infecciones virales como la varicela, ya que ambas provocan erupciones en la piel.

¿Cuál es la diferencia entre sarampión y varicela?

Aunque el sarampión y la varicela son enfermedades virales que generan lesiones cutáneas, no son lo mismo. Cada una tiene características específicas.

Sarampión

La Organización Panamericana de la Salud señala que el sarampión es una enfermedad viral que se transmite por gotas provenientes de la nariz, boca y faringe de personas infectadas.

Síntomas del sarampión

Según el Gobierno de México, los síntomas incluyen:

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos

Manchas dentro de la boca

Erupción en la piel que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

¿Cómo prevenir el sarampión?

La vacunación contra el sarampión es la principal medida de prevención. Existen dos opciones:

Vacuna triple viral (SRP) : incluida en el esquema infantil, protege contra sarampión, rubéola y paperas .

: incluida en el esquema infantil, protege contra . Vacuna doble viral (SR): dirigida a adolescentes y adultos que no cuentan con esquema completo o no tienen certeza de haber sido vacunados.

Varicela

De acuerdo con Mayo Clinic, la varicela es causada por el virus varicela-zóster y se transmite con facilidad entre personas que no han tenido la enfermedad.

Síntomas de la varicela

La erupción aparece entre 10 y 21 días después del contacto con el virus. Los síntomas incluyen:

Fiebre

Pérdida del apetito

Dolor de cabeza

Cansancio

La erupción de la varicela evoluciona en tres etapas:

Pápulas: protuberancias en la piel. Vesículas: ampollas con líquido que se rompen. Costras: lesiones que cubren las ampollas y cicatrizan con el paso de los días.

