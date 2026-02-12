Más Información

¿Cuál es la diferencia entre Sarampión y Varicela?; aquí te lo decimos

El aumento de casos de encendió la alerta sanitaria. Del 1 de enero al 9 de febrero se han confirmado 2 mil 467 casos de sarampión, de acuerdo con la Secretaría de Salud, lo que llevó al anuncio de un refuerzo de vacunación en distintos puntos del país.

Foto: Especial
Foto: Especial

Las cifras oficiales indican que el grupo más afectado en 2025 y lo que va de 2026 es el de niños de cero a nueve años. Ante este panorama, también creció la búsqueda de información para diferenciar esta enfermedad de otras infecciones virales como la varicela, ya que ambas provocan erupciones en la piel.

¿Cuál es la diferencia entre sarampión y varicela?

Aunque el sarampión y la varicela son enfermedades virales que generan lesiones cutáneas, no son lo mismo. Cada una tiene características específicas.

Sarampión

La Organización Panamericana de la Salud señala que el sarampión es una enfermedad viral que se transmite por gotas provenientes de la nariz, boca y faringe de personas infectadas.

Síntomas del sarampión

Según el Gobierno de México, los síntomas incluyen:

  • Fiebre
  • Congestión nasal
  • Ojos rojos
  • Manchas dentro de la boca
  • Erupción en la piel que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo
Contra esta enfermedad hay una sola médica eficaz: vacunarse. Foto: Especial
Contra esta enfermedad hay una sola médica eficaz: vacunarse. Foto: Especial

¿Cómo prevenir el sarampión?

La vacunación contra el sarampión es la principal medida de prevención. Existen dos opciones:

  • Vacuna triple viral (SRP): incluida en el esquema infantil, protege contra sarampión, rubéola y paperas.
  • Vacuna doble viral (SR): dirigida a adolescentes y adultos que no cuentan con esquema completo o no tienen certeza de haber sido vacunados.
Se agotan 350 vacunas contra sarampión en GAM; dosis se terminan en menos de dos horas. Foto: Santiago Reyes
Se agotan 350 vacunas contra sarampión en GAM; dosis se terminan en menos de dos horas. Foto: Santiago Reyes

Varicela

De acuerdo con Mayo Clinic, la varicela es causada por el virus varicela-zóster y se transmite con facilidad entre personas que no han tenido la enfermedad.

La varicela es causada por el virus varicela-zóster. Foto: Cuauhtémoc Moreno Cabrera / Cortesía
La varicela es causada por el virus varicela-zóster. Foto: Cuauhtémoc Moreno Cabrera / Cortesía

Síntomas de la varicela

La erupción aparece entre 10 y 21 días después del contacto con el virus. Los síntomas incluyen:

  • Fiebre
  • Pérdida del apetito
  • Dolor de cabeza
  • Cansancio

La erupción de la varicela evoluciona en tres etapas:

  1. Pápulas: protuberancias en la piel.
  2. Vesículas: ampollas con líquido que se rompen.
  3. Costras: lesiones que cubren las ampollas y cicatrizan con el paso de los días.

