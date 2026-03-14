Para salvaguardar la seguridad de los asistentes al Festival Iberoamericano Vive Latino, que se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de marzo, la Policía capitalina desplegará a más de mil 900 policías al exterior e interior del Estadio GNP.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que mil 174 policías vigilarán la zona y estarán apoyados con 39 vehículos oficiales, un autobús, nueve motopatrullas, nueve grúas, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Además, 800 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) estarán desplegados estratégicamente en los diferentes accesos, donde se colocarán filtros de revisión para asegurar objetos que pongan en riesgo a los asistentes, además harán recorridos de seguridad en la zona de gradas y a pie en las inmediaciones del recinto.

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El personal de la PBI contará con los caninos Balto, Layla, Yaky, Mali, Zeus y Zory, para la detección de drogas y explosivos.

Los binomios caninos especializados realizarán revisiones no intrusivas en los accesos, así como en pasillos, gradas y espacios comunes del estadio.

Mientras que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán labores de vialidad para garantizar el acceso seguro de los asistentes al Vive Latino, tanto a la llegada como a la salida.

#BoletínSSC | #OPERATIVO | #EventoMasivo | La #SSC implementará un dispositivo de seguridad en las instalaciones del @EstadioGNP, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes a la edición 26 del “Festival Iberoamericano @vivelatino”, el cual se celebrará los… pic.twitter.com/l4g9Gbytbi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 14, 2026

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afcl/cr