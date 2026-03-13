Después de lo que pasó en la edición 2025 del Festival Axe Ceremonia, en el que dos fotorreporteros perdieron la vida debido a la falta de medidas de seguridad, la edición 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino promete brindar diversión y seguridad en la jornada, que arranca hoy.

Tanto los accesos como las salidas están acondicionados para que el flujo de asistentes sea seguro a lo largo de cada día. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Garantizamos la seguridad como todos los conciertos que se hacen aquí en el estadio. Se cumplen los protocolos necesarios. Hacemos exactamente lo mismo que hacemos en todos los festivales”, explicó Jorge Puig, director del Vive Latino.

La fiesta, que se realizará en cinco escenarios simultáneos con alrededor de 80 actuaciones musicales, es parte del paisaje cultural de la Ciudad de México.

Diversos estands y patrocinadores estarán presentes a lo largo del sábado y domingo en el Estadio GNP Seguros. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Es multigeneracional y ecléctico”, destacó el ejecutivo en un recorrido por los escenarios.

