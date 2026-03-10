Jeans entubados, tenis desgastados y flecos que les cubrían media frente.

A inicios de los 2000, toda una generación crecía así, entre el desconcierto del nuevo milenio, todavía sin redes sociales y sin saber muy bien qué vendría después.

Muchos de esos adolescentes encontraron en el rock alternativo y el pop punk un espacio para canalizar desamor o frustraciones, de la mano de bandas como Enjambre y Allison.

Más de dos décadas después, músicos y público han crecido juntos. Hoy muchos son padres, miran aquellas canciones con otra perspectiva y hablan con mayor apertura sobre temas como la salud mental.

Lee también Vive Latino 2026: estos son los horarios por día; Banda Machos y la Maldita cerrarán el festival

“Nosotros nunca estuvimos de moda ni vamos a estarlo, nuestras canciones simplemente existen paralelamente a lo que la industria hace”, dice Julián Navejas, miembro fundador de Enjambre.

“Es especial regresar este año al Vive Latino porque coincide con el lanzamiento de un disco nuevo. Sabemos que hay seguidores de antes, pero también nuevas generaciones que apenas están descubriendo nuestras canciones”, señala.

Ambas agrupaciones se presentarán este fin de semana en el Vive Latino, donde coinciden como representantes de una generación que evolucionó junto con su audiencia.

Lee también Amanda Miguel, Paulina Rubio y Emmanuel formarán parte del Vive Latino 2026

Entre daños y luz

La banda de Fresnillo, Zacatecas, lanza el jueves su noveno álbum de estudio, titulado Daños luz.

Aseguran que no buscan convertir sus discos en manifiestos sobre salud mental, pero reconocen que el contexto actual, marcado por la ansiedad, la incertidumbre y la sobrecarga de información, se filtra en su proceso creativo, muy distinto al que vivieron cuando comenzaron.

Desde su formación en 2001, Enjambre se consolidó como una de las bandas más representativas del rock. Integrado por los hermanos Navejas (Luis Humberto, Julián y Rafael), el grupo pronto comenzó a abrirse paso con canciones como “Manía cardíaca” o “Impacto”, cuyas letras conectaron con toda una generación.

En esa época, temas como la ansiedad, la depresión o las crisis personales rara vez se abordaban en la conversación pública, aunque muchas de esas emociones ya atravesaban las letras que escuchaban sus seguidores de entonces.

Enjambre regresa al festival con Daños luz, su noveno álbum de estudio. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lee también “Nuestro público ha crecido con nosotros ”: Allison

“Como seres humanos tenemos crisis personales, crisis dentro de nuestro núcleo familiar o con amigos. Desde nuestra trinchera lo que hacemos es expresarnos, subirnos a un escenario y esperar que la gente tenga un buen momento a pesar de las crisis que existen en el mundo”, dice Luis Humberto.

Con este material, la banda considera que revisita esas emociones desde otra perspectiva, la madurez, las cicatrices que deja el tiempo y la forma en que las crisis personales pueden transformarse en música.

El vocalista recuerda que muchas de esas canciones surgieron de momentos emocionales intensos que han vivido a lo largo de estos años.

“En ese momento tal vez estaba pasando por ciertas crisis emocionales; ya no me siento así, pero salieron canciones que consideramos muy buenas de esos sentimientos. No es un disco que hable sobre psicología, pero nuestro entorno siempre afecta lo que escribimos”, continúa.

Lee también Amanda Miguel hace resonar al Auditorio Nacional en el 8M; "Cuando una mujer canta el mundo escucha"

Abrazan el cambio

Para el grupo, el nuevo álbum también reflexiona sobre las huellas que han dejado las malas experiencias en más de dos décadas.

“Nos gusta hablar de los daños, de las cicatrices y de la recuperación, de ver la luz después del dolor. También reflexionamos sobre cómo la depresión y la salud mental se han vuelto una epidemia”, dice Luis Humberto.

Más de veinte años después de su formación, Enjambre sigue encontrándose con un público diverso que incluye tanto seguidores de sus primeros discos, incluidos de su primer Vive Latino del 2009, como jóvenes que apenas descubren su música.

“Hay gente de todas las edades. Muchos apenas están descubriendo ‘El huésped’, ‘Daltónico’ o ‘Desde el Orbe’. Veo gente joven y eso siempre me da mucho gusto”, destaca Julián.

Enjambre se presentará como headliner del escenario principal, Amazon Music, a las 20:50 horas de este sábado.