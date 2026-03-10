Con su pop punk directo, guitarras rápidas y letras sobre desamor adolescente, Allison también marcó a una generación que creció en los 2000.

Formada en 2002 en la Ciudad de México e integrada por Erik Canales, Abraham Isael “Fear”, Diego Stommel y Alfredo Percástegui “Alfie”, la banda se convirtió en uno de los referentes del género con canciones como “Memorama” o “Frágil”.

Esa conexión generacional sigue presente hoy. En el Vive Latino, el grupo vuelve a encontrarse con un público que, al igual que ellos, ha crecido con el paso del tiempo.

“Este será nuestro cuarto Vive Latino. El primero fue en 2006 y ahora es muy especial porque vemos cómo el público ha crecido con nosotros. Hay gente que hace 15 años era menor de edad y ahora ya puede ir a conciertos, e incluso muchos fans hoy son padres y comparten nuestra música con sus hijos. Cuando una banda logra reunir a dos o hasta tres generaciones cantando las mismas canciones, eso es algo muy especial”, dice Fear.

Para la agrupación, el paso de los años también cambió la forma en que miran sus propias canciones.

“En los primeros discos hablábamos del amor desde la perspectiva de alguien de 17 o 18 años; hoy seguimos hablando de lo mismo, pero desde la experiencia de alguien que ya tiene 40. Incluso algunos ya somos padres, y ver que nuestros fans ahora llevan a sus hijos a los conciertos nos llena de orgullo”.

Aunque durante años Allison fue asociada con la escena emo que marcó a buena parte de la década de los 2000, la banda asegura que nunca se sintió completamente identificada con esa etiqueta.

“Realmente nunca nos consideramos una banda emo como tal. Pero la música tiene eso: te regresa en el tiempo. Nuestra generación está creciendo, muchos ya son padres y vuelven a escuchar lo que les gustaba”, concluye.