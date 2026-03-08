Harry Styles regresó oficialmente a los escenarios para presentar, por primera vez en vivo, su cuarto disco: "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Sin embargo, este no fue un concierto común, aunque se llevó a cabo el pasado 6 de marzo, cualquier fan alrededor del mundo puede verlo.

El show, que fue grabado en el Co-op Live de Manchester, no solo celebró el lanzamiento del disco, también funciono como el debut de Harry en streaming, ya que desde esta tarde se encuentra disponible en Netflix.

La noche arrancó con “Aperture”, tema que abre también su nuevo álbum. Apenas unos minutos después, el cantante se dirigió al público para agradecer la energía y bromear con su público.

“Buenas noches, mi nombre es Harry. Es un placer estar en casa. Muchas gracias por venir y por elegir pasar la noche celebrando el lanzamiento de este álbum. Diviértanse, canten, bailen… y si de milagro conocen las letras, únanse a nosotros. Y si no, finjan poruqe podrían aparecer en Netflix”, dijo entre risas.

Esta no es la primera vez que Styles utiliza esta fórmula: un concierto único para interpretar su álbum de principio a fin. in embargo, el cantante dejó claro que esta presentación era distinta incluso para él.

“Hacer este álbum ocurrió en un momento decisivo de mi vida. Este no es el show de la gira, nunca más lo volveremos a tocar de esta manera. Se siente como si la gente estuviera viendo un ensayo. Hay libertad en eso, porque realmente no sabemos qué va a pasar”, explicó.

Para evitar filtraciones antes del estreno en la plataforma, el equipo del exOne Direction tomó la decisión de prohibir el uso de teléfonos móviles. Aunque lo compensaron repartiendo cámaras desechables entre los asistentes, lo que provocó una lluvia de flashes mientras sonaban temas como “Taste Back”, “Season 2 Weight Loss” y “The Waiting Game”.

Fue precisamente durante este momento cuando Styles se tomó una pausa para reflexionar sobre la relación que ha construido con sus fans a lo largo de su carrera.

“Durante los últimos años redescubrí lo que significa el privilegio de estar en la vida de las personas a través de la música. Ustedes cambiaron mi vida, así que gracias por hacer que estas noches sean tan especiales”.

Aunque el concierto estaba dedicado al nuevo álbum, el cierre se transformó en un recorrido musical que incluyó varios éxitos como “Golden”, “Watermelon Sugar” y “As It Was”; además de un mensaje sobre el amor y la esperanza.

“En un momento en el que todo parece tan caótico, es muy fácil perder la esperanza, pero cuando miro estas salas y veo lo que crean juntos, aquí hay muchísima esperanza. El amor es poderoso, la bondad es poderosa, y cada uno de ustedes tiene la capacidad de llevar esa luz al mundo”, dijo antes de cerrar el concierto.

El espectáculo parecía haber terminado con “Sign of the Times”, su primer gran éxito como solista, pero minutos después Styles regresó al escenario para cantar nuevamente “Aperture”, luego de que un pequeño fallo técnico afectara el sonido durante la primera vez.

