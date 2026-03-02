Más Información

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Con gala presentan Órgano monumental 

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

decidió convertir su regreso a la música en un evento mundial. Y es que, a tan solo días de la salida de su disco "Kiss all the time. Disco, ocassionally", el británico anunció que llevará este lanzamiento al streaming.

El cantante presentará un concierto especial y en el que, por primera vez cantará los 12 temas que componen su nueva faceta artística.

La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de Styles, a través de un video con el que no sólo invitó a todos sus fans a a compañarlo; sino que reveló que no estará solo en esta aventura, pues trabajará de la mano de Netflix:

"Estas invitado al especial de Netflix: 'Harry Styles; una noche en Manchester'", aparece en el clip.

El show fue grabado en el Co-op Live de Manchester, Inglaterra, y marca la primera presentación oficial de Harry tras cuatro años de ausencia.

¿Cuándo y a qué hora podrá verse el especial de Harry Styles en México?

El estreno será este domingo 8 de marzo y se hará de manera simultánea en varios países, incluyendo México.

En cuanto a la hora, para nuestro país el material estará disponible a partir de las 14:00 horas y, una vez liberado, permanecerá en el catálogo de la plataforma.

Además de este evento, Harry ya se prepara para el arranque de su tour mundial "Together, Together", con el que ofrecerá seis conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

