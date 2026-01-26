Más Información

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Exhiben arte de Leonora Carrington, lejos del surrealismo, pero cerca de su mundo interior

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

Guadalupe Loaeza: “Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”

vuelve a México y esta vez con una doble cita. Tras el estreno de su nuevo sencillo "Aperture", el cantante británico confirmó su regreso a los escenarios mexicanos como parte de la gira “Together, Together”.

La noticia causó gran expectativa entre sus fans, y eso pudo verse esta mañana cuando la venta de los boletos para verlo inició.

En redes sociales los fans ya han comenzado a filtrar los costos de las entradas, los cuales rondan de entre los mil y hasta los 15 mil pesos, dependiendo del lugar y el tipo.

¿Cuándo se presentará Harry Styles en México?

La última vez que el exOne Direction visitó nuestro país fue en noviembre del 2022, cuando trajo su "Love on Tour". Desde entonces, sus fans han tenido que esperar pacientes y esa espera está a punto de acabar.

Y es que Styles llegará al Estadio GNP Seguros los próximos 31 de julio y 1 de agosto, aunque se espera que se anuncien más fechas.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Harry Styles?

La venta de entradas arrancó este 26 de enero, con la preventa Beyond para clientes Banamex.

A pesar de ser una fase exclusiva, se registraron filas virtuales y, después de algunas horas, los accesos se agotaron.

Esta es la lista oficial de precios:

  • NARANJA C: $1,091.25
  • GENERAL C: $1,463.25
  • VERDE C: $2,205.25
  • GENERAL A: $2,579.25
  • GENERAL B: $2,579.25
  • NARANJA B: $2,827.25
  • VERDE B: $3,987.25
  • GNP: $4,191.25
  • PITS: $6,547.25

Mientras que los paquetes VIP tienen un costo de 15 mil 546 pesos

Las próximas preventas serán, este 27 de enero para clientes Priority, el 28 para todos los tarjetahabientes Banamex; mientras que la venta general iniciará el 29 de enero en punto de las 11:00 horas.

