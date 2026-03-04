Más Información

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

No era solo un compañero de banda: para , era alguien con quien compartía una conexión única.

A más de un año del repentino fallecimiento de Payne, el intérprete de “Watermelon Sugar” se sinceró sobre el impacto que tuvo la pérdida en su vida y cómo enfrenta los días posteriores.

Durante una entrevista con Apple Music, Styles expresó con sinceridad que incluso hablar del tema sigue siendo difícil: “La idea de hablar de ello me hace sentir que lucho un poco con eso, incluso creo”.

Lee también:

Harry no solo tuvo que afrontar su dolor personal, sino también la presión de expresar públicamente sus emociones, como si otros quisieran compartir su duelo. “Es tan difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente difícil perder a un amigo que es tan parecido a ti en muchos aspectos”, compartió.

Liam falleció en octubre de 2024, tras caer del balcón de su habitación en el Casa Sur Palermo Hotel en Buenos Aires, Argentina, a los 31 años.

La caída le provocó múltiples traumatismos, incluyendo fractura de cráneo y hemorragias internas y externas. Además, tenía varias drogas en su sistema, como cocaína, crack y un nivel de alcohol superior al límite legal; se conocía que el cantante había luchado durante años contra la adicción.

A raíz de esta experiencia, Styles también reflexionó sobre su propia vida: “Creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”, dijo.

Agregó que Payne era una persona muy especial y que fue realmente triste despedirse de él, describiéndolo como alguien con el “corazón más amable que solo quería ser grande”.

Lee también:

Reacciones de los fans y la banda por la muerte de Liam Payne

Tras el lamentable suceso, los fanáticos estuvieron muy atentos a las reacciones de los integrantes de One Direction, en medio de los rumores sobre la relación complicada que Liam mantenía con Zayn Malik e incluso con Styles.

Un mes después del fallecimiento, y debido a la dificultad de trasladar el cuerpo de Liam desde Argentina, Malik, Niall Horan, Harry y Louis Tomlinson se reunieron en las afueras de Londres para rendirle homenaje.

En febrero, un tribunal desestimó los cargos por homicidio involuntario contra tres de las cinco personas vinculadas a la caída de Payne, mientras que Ezequiel Pereyra y Braian Paiz, acusados de venderle cocaína, siguen esperando juicio.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda. Foto: AP/AFP/TikTok

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda

Muere Ana Luisa Peluffo: ¿De qué falleció la diva que escandalizó a México con el primer desnudo del cine?. Foto: ANDA / X

Muere Ana Luisa Peluffo: ¿De qué falleció la diva que escandalizó a México con el primer desnudo del cine?

Megan Fox. Foto: AFP

Megan Fox vuelve a Instagram con atrevida sesión en lencería diminuta y sorprende

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses? (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses?

Cazzu vs Ángela Aguilar: el gesto en concierto que desató polémica y encendió las redes. Foto: Tomada de TikTok

Explota la rivalidad: Cazzu hace gesto en pleno show y fans señalan que imitó a Ángela Aguilar

[Publicidad]