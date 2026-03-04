Más Información

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

Hace 17 años a Arturo se le acusó de ser cómplice del robo de un bebé en el Hospital General de la Ciudad de México, pero luego se aclararon las cosas y se condenó únicamente a su esposa.

El caso fue conocido mediáticamente porque su pareja había subido más de 20 kilos para simular que estaba embarazada y así llegar un día con él, para decirle que ya era padre.

La mujer de nombre Alejandra, engañó a todos durante nueve meses y el día que robó al bebé, habría obligado a Arturo a irse con ellos.

Su historia se verá en “Un hijo propio”, documental dirigido por Maite Alberdi (“El agente topo”) que recién tuvo una función en el festival de cine de Berlín y ahora espera estreno vía Netflix.

Armando Espitia (“Heli”) fue el responsable de darle vida a Arturo, mientras que Ana Celeste (“Dinastía Casillas”) a Alejandra.

“No recordaba la noticia”, cuenta Espitia.

“Fuimos afortunados en trabajar con ellos (en el set), convivimos un poco y fue ir construyendo todo”, abunda.

En la conversación, aclara Espitia, no quiso meterse en cosas personales y se dedicó a observar. Finalmente Alejandra en sus declaraciones, hacía ver que su proceder fue de alguna manera el resultado de que Arturo quería ser padre por varios años.

“Quería que salieran sus emociones. Al final el personaje dialoga todo el tiempo de las expectativas de ser masculino y ser hombre”, apunta Espitia.

En su momento la propia realizadora Alberdi dijo que el caso le llamó la atención por lo increíble que sonaba.

“No podía creer que una mujer hubiera fingido su embarazo no una semana, sino meses, transformó su cuerpo y cuando comencé a dimensionar eso, fue la historia más extraordinaria que jamás hubiera escuchado. Si hubiera escrito una ficción, hubieran pensado que era algo insólito y no creíble”, comentó.

De estreno

Por ahora Armando espera el lanzamiento, la semana próxima, de “La oficina” en Prime Video.

Es una versión mexicana de la original inglesa y que luego popularizó EU. La versión nacional se desarrolla en una compañía de jabones ubicada en Aguascalientes, siendo encabezada por Fernando Bonilla (“Perdidos en la noche” y “Las muertas”).

“Es alguien que vive en su propio mundo, es el más morrito de la oficina y se la está pasando bien. Puede haber llamas y él no se entera del todo”, detalla.

