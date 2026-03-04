Sus vidas se han detenido en Doha, Catar. Ana Boyer, hermanastra de Enrique Iglesias, y su esposo, el tenista retirado Fernando Verdasco, junto a sus tres hijos pequeños: Miguel, Mateo y Martín, esperan poder regresar a España en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La familia, que se estableció hace diez años en el país árabe y suele viajar constantemente a su tierra natal por motivos laborales, esta vez ha tenido que aplazar algunos compromisos debido al cierre del espacio aéreo, que también ha afectado a numerosos turistas y residentes españoles.

Las regiones colindantes con los enfrentamientos, como Emiratos Árabes Unidos, Irak y Catar, han paralizado parcial o totalmente los vuelos previstos, sin fecha de reanudación.

En este contexto, Boyer, quien se encuentra en la recta final de su cuarto embarazo, compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales a quienes se han preocupado por su familia. En su cuenta de Instagram expresó su deseo de “que esto termine pronto” y aseguró que "estamos bien".

Foto: Instagram oficial de Ana Boyer.

Su esposo también agradeció la protección y diplomacia del líder qatarí: “No tenemos miedo porque sabemos quién nos va a proteger”, escribió en referencia a Tamim bin Hamad Al Thani.

Desde las embajadas españolas se ha pedido a los ciudadanos en zonas cercanas al conflicto que tomen las medidas de seguridad necesarias, dada la complejidad de la situación.

Boyer tenía previsto regresar a España este 4 de marzo para asistir al photocall de Rabat, donde ejerce como embajadora, con motivo de la reinauguración de Casa Codina, su “flagship boutique” en Barcelona.

Hasta el momento, Enrique Iglesias no se ha pronunciado públicamente sobre la situación de su hermanastra.

La familia preocupada por su bienestar

Sara Verdasco, cuñada de Ana Boyer, actualizó a la prensa española sobre el estado de la familia: “Ellos están tranquilos y bien; somos nosotros los que estamos más nerviosos y preocupados”, señaló.

Comentó que los niños no están asistiendo a la escuela y deben permanecer en casa, siguiendo las indicaciones de seguridad del país.

Sobre los planes de regreso, Verdasco confirmó: “No han podido venir; Ana iba a venir ahora, luego mis sobrinos y mi hermano, pero lo han tenido que cancelar. Hasta que no se abra el tráfico aéreo, se tienen que quedar allí”.

Afortunadamente, mantienen constante comunicación con la familia en España, llamando hasta tres o cuatro veces al día para asegurarse del bienestar de los niños y buscar tranquilidad.

Respecto a cómo están tomando los menores la situación, Verdasco indicó que al principio pensaban que los ruidos eran fuegos artificiales. Solo Miguel, de seis años y el mayor, empieza a comprender un poco más lo que ocurre.