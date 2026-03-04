Antes de que se supiera que Julián Figueroa se había implantado un parche de naltrexona, para inhibir sus adicciones, ya se sabía que Pablo Montero había recurrido a un método que lo ayudase a dejar de beber, lo desconocido era que se trataba del mismo medicamento, como ya confirmó el cantante.

En los últimos años, Montero estuvo asociado a diferentes escándalos; cuando fue eleigo para interpretar a Vicente Fernández, en su serie autobiográfica, su productor, Juan Osorio, afirmó que el cantante no llegó al llamado de las escenas finales, lo que le generó gran descontento pues, dijo que si el actor no había llegado, no había sido por un percance, sino por atender actividades de esparcimiento, entre ellas, la de beber una copa.

También fue acusado por uno de sus excompañeros de teatro, por haberlo golpeado y, hasta fue vinculado sentimentalmente con la exesposa de Rafa Mercadante, Elda María, quien, aunque se retractó, en su momento, trató de denunciarlo por presunta agresión física y violencia bajo los efectos del alcohol.

Lee también: En el lecho de muerte de su padre, Pablo Montero prometió corregir su camino: "quería que me viera, donde estuviera, bien"

Fue en 2023, cuando Pablo tomó la decisión de recurrir a la naltrexona, un parche que afirman que ayuda a inhibir los deseos de consumir alcohol. De hecho, en entrevista con "Ventaneando", el cantante de "Dicen por ahí" acaba de confirmar que no sólo es el mismo compuesto químico que le fue implantado a Julián, sino que ambos fueron a la misma clínica para que les fuera colocado.

Se trata del centro conocido como "Libérate Laguna", localizado en Torreón, Coahuila.

"Yo me lo puse aquí, en el brazo, es Omar Villareal el que está encargado de esta clínica".

Pablo dijo que, a pesar de que la naltrexona se convierte en un estímulo efectivo para inhibir los deseos de beber, en realidad, es la voluntad y la fuerza de carácter lo que hará al dependiente superar su enfermedad pues, el compuesto no puedo hacerlo todo solo.

Lee también: Pablo Montero no se callará, ¿lo dirá todo en su libro biográfico?

"Tienes que estar tú consciente, física, espiritual y mentalmente preparado para poderlo llevar a cabo, no es de ´ya me lo pusieron´y ya hizo magia, tú tienes que poner de tu parte, haciendo ejercicio, comiendo bien, yo llevo un tiempo muy bien, sin tomar alcohol".

También reconoció que, lo idóneo, es que, luego de ser implantado con el parche -que se deshace en seis meses-, es internarse en la clínica, para contar con el acompañamiento de los profesionales, aunque él, como Julián tampoco se quedó en el centro, aunque él justifica que, en su caso, fue porque tenía mucho trabajo.

"Yo no podía, tenía mucho trabajo, obviamente te sirve mucho, porque hay muchos asesores, hay platicas juntas, psicólogos, pero si no estás tú claro y decidido, nunca lo vas a poder", consideró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc