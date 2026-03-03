Más Información

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

Evidencian destrucción arqueológica en Chetumal

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Con gala presentan Órgano monumental 

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

habla acerca de la época en la que recurrió al, de forma excesiva, como un método para lidiar con la depresión y, aunque es hasta ahora que logró controlar su dependencia a las bebidas etílicas, el recuerda que, antes de morir, luchar para dejar atrás sus malas prácticas.

El cantante se encuentra promocionado su nueva música, con el sencillo "Del dicho al hecho", por lo que convocó a la prensa a una conferencia de prensa, en la que, además de hablar de su proyecto actual, se sinceró acerca de algunos de los aspectos más personales de su vida.

Así, expresó que, en su época más activa, durante sus shows, no faltó quien le ofreciese un trago, situación que se prolongó por alrededor de una década lo que, sin saberlo, provocó que beber una copa se convirtiera en una necesidad.

"De los 30 a los 40 fue lo (más desenfrenado) porque trabajé mucho y, de repente, me llegó todo; una cerveza y, llega un momento en que no se puede, en que no, no puedes", expresó a medios como "Venga la alegría".

El también actor rememoró que, tras la muerte de sus hermanos, Oliver (2010) y Javier (2013), su consumo recurrente se recrudeció, debido a la derpesión que atravesó por la partida de aquellos que, todavía hoy, denomina como sus "ángeles".

"La depresión es canija ¿no?, te llega aquí, al estómago, y a la mente, entonces es un desastre, haces cosas que no debes de hacer; lo primero fuerte que viví fue lo de mi hermano Oliver y es tremendo y, salir de este tipo de pérdidas...", dijo sin rematar su idea.

Otra de las muertes que lo afectó hondamente fue la de su padre, don Javier Hernández, fallecido en 2019; para Pablo, su progenitor fue su "héroe" y "maestro de vida", por lo que, poco antes de que partiera, se acercó a él para hacerle una promesa, enderezar su camino y tomar mejores decisiones.

"Él estaba como en una camilla, ya estaba con un traje y todo, llegué, lo abracé, y me hinqué y le dije que yo quería que él me viera, desde donde estuviera, bien; es un compromiso que yo tengo hacia alguien que me enseñó a trabajar, que me enseñó a ser fuerte, que me enseñó a ser luchador, que me enseñó a no dejarme vencer, a tener buenos cimientos", expresó conmovido.

Fue en 2023, cuando Pablo decidió colocarse un parche de naltrexona -mismo que usó Julián Figueroa- para inhibir su consumo de alcohol. De hecho, como el mismo reveló a "Ventaneando", hace dos semanas, le fue puesto en la misma clínica a la que acudió el hijo de Maribel Guardia, conocida como "Libérate Laguna", ubicada en Torreón, Coahuila.

Él, como Julian, no se internó en la clínica, para darle seguimiento a los efectos del parche, debido a que tenía mucos compromisos de trabajo que se lo impedían, aunque reconoció que, desde la distancia, realizó los ejercicios que le indicaron; detalló que, seis meses después de su colocación, el parche se deshace.

melc

