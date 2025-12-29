Más Información

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

Gandallas en el Día de los Inocentes

Gandallas en el Día de los Inocentes

Las más recientes publicaciones de y han conmocionado a sus fans pues, en ellas, presentan a su cuarto hijo, a quien dieron la bienvenida este 17 de diciembre; a la historia familiar que ahora comparten el cantante y la exdeportista la preceden casi dos décadas.

"Hermosa y talentosa", así es como el cantante español escribió a Kournikova en el set de "Escapar", canción para la que grabaron un videoclip juntos y en el que la extenista fue modelo.

Era el año 2001 y a Iglesias, sin saberlo todavía, le esperaba una de sus etapas más prósperas con el lanzamiento de su quinto álbum; después del éxito que supuso "Héroe", el primer sencillo de su disco, se preparaba grabar el videoclip de "Escapar".

Lee también:

Como contó en el making off del video, el tema lo escribió pensando en un amor pérdido, pero al llegar al set de grabación, Enrique encontraría a la persona con la que compartiría su vida por los siguientes 20 años; Anna Kournikova, quien, para ese entonces, ya había participado en 12 torneos de tenis.

Expectante, el cantante de "Experiencia religiosa" tuvo su primer encuentro con Anna, el mismo día que trabarían el video y, frente las cámaras, la describió como "horriblemente hermosa".

"Ana es horrible, horriblemente hermosa".

Lee también:

Durante su interacción, la química parecía evidente; Enrique coqueataba con ella, al hacer hincapié en la escena del auto donde, aparentemente, sostienen relaciones íntimas, por lo que, sonriente, Anna le expresa que ya sabe el motivo por el que la invitó a aparecer en el video.

De ese videoclip, surgió la relación entre la deportista y el intérprete, la cual no se hizo oficial sino hasta 2002; al año siguiente, Kournikova se retiró del tenis, con sólo 22 años de edad, argumentando severos problemas físicos.

Su relación, a partir de ese momento, se mantuvo en entero hermetismo, hasta que en 2017, anunciaron que esperaban a sus mellizos Nicholas y Lucy, en 2020 recibieron a Mary y, este 2025, a su pequeño hijo, del que todavía se desconoce su nombre pero que, en sus redes sociales, denominan como "sunshine".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quien va a recibir el dinero”. Foto: EFE / Jenniffer González FB

Gobernadora de Puerto Rico destapa dudas sobre si realizará Miss Universe 2026 tras escándalo de Fátima Bosch y Raúl Rocha: “Queremos saber quién va a recibir el dinero”

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan. Foto: AFP / (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / AP

Príncipe Harry estaría provocando a Trump para ser deportado, regresar a Reino Unido y alejarse de su esposa, informan

Yolanda Andrade dice toda la verdad sobre su estado de salud y lanza fuerte mensaje que alarma a sus amigos: "Esta podría ser mi última Navidad" Foto: Yolanda Andrade / IG

Yolanda Andrade se 'despide' de su público y revela la verdad sobre su estado de salud: "Esta podría ser mi última Navidad"

Foto: Daniel Curtis / IG / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, actor del 'Manual de Ned', reveló que Tylor Chase fue internado: "Tienes que ponerte a salvo"

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

Antonela Roccuzzo irradia belleza con vestido amarillo traslúcido y posa junto a Messi

[Publicidad]