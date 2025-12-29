Las más recientes publicaciones de Anna Kournikova y Enrique Iglesias han conmocionado a sus fans pues, en ellas, presentan a su cuarto hijo, a quien dieron la bienvenida este 17 de diciembre; a la historia familiar que ahora comparten el cantante y la exdeportista la preceden casi dos décadas.

"Hermosa y talentosa", así es como el cantante español escribió a Kournikova en el set de "Escapar", canción para la que grabaron un videoclip juntos y en el que la extenista fue modelo.

Era el año 2001 y a Iglesias, sin saberlo todavía, le esperaba una de sus etapas más prósperas con el lanzamiento de su quinto álbum; después del éxito que supuso "Héroe", el primer sencillo de su disco, se preparaba grabar el videoclip de "Escapar".

Como contó en el making off del video, el tema lo escribió pensando en un amor pérdido, pero al llegar al set de grabación, Enrique encontraría a la persona con la que compartiría su vida por los siguientes 20 años; Anna Kournikova, quien, para ese entonces, ya había participado en 12 torneos de tenis.

Expectante, el cantante de "Experiencia religiosa" tuvo su primer encuentro con Anna, el mismo día que trabarían el video y, frente las cámaras, la describió como "horriblemente hermosa".

"Ana es horrible, horriblemente hermosa".

Durante su interacción, la química parecía evidente; Enrique coqueataba con ella, al hacer hincapié en la escena del auto donde, aparentemente, sostienen relaciones íntimas, por lo que, sonriente, Anna le expresa que ya sabe el motivo por el que la invitó a aparecer en el video.

De ese videoclip, surgió la relación entre la deportista y el intérprete, la cual no se hizo oficial sino hasta 2002; al año siguiente, Kournikova se retiró del tenis, con sólo 22 años de edad, argumentando severos problemas físicos.

Su relación, a partir de ese momento, se mantuvo en entero hermetismo, hasta que en 2017, anunciaron que esperaban a sus mellizos Nicholas y Lucy, en 2020 recibieron a Mary y, este 2025, a su pequeño hijo, del que todavía se desconoce su nombre pero que, en sus redes sociales, denominan como "sunshine".

