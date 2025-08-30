Más Información

La poesía de la chilena Cecilia Vicuña llega al público de la Filuni

“Decir que estoy en shock no es suficiente”: el fotógrafo Steve McCurry habla de la guerra en Palestina

El Chopo: 50 años de dar voz a la cultura popular y urbana

La UNAM: mi Universidad, mi casa

De los likes a la literatura; influencers apuestan por difundir cultura en las redes

Adelanto editorial del libro La bruma y el detective

San Luis Potosí vivió una de sus noches más memorables en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 con la presentación de , uno de los artistas más influyentes de la música en español.

El Teatro del Pueblo lució completamente abarrotado para recibir al intérprete, quien con su carisma y energía inconfundible logró emocionar hasta las lágrimas y poner a bailar a miles de fanáticas al ritmo de éxitos como “Cuando me enamoro”, “Súbeme la radio” y “Loco”.

Uno de los momentos más especiales de la velada ocurrió cuando el cantante sorprendió a sus seguidores al descender del escenario principal para caminar entre el público.

En medio de una multitud eufórica, Iglesias decidió interpretar varios temas desde el corazón del recinto, transformando el espacio en un escenario 360 y generando una cercanía única con los asistentes.

Enrique Iglesias deleita a sus fans en San Luis Potosí. Foto: Especial.
La conexión entre Enrique Iglesias y el público potosino fue evidente durante toda la noche, consolidando su presentación como uno de los eventos más esperados y exitosos de la Fenapo 2025.

Enrique Iglesias, enamorado de San Luis Potosí y México

En un momento del concierto, el cantante español se mostró visiblemente emocionado y dirigió unas palabras al público potosino y mexicano en general.

Expresó su gran cariño por el país y aseguró que regresaría, ya que sus hijos le habían pedido conocer México. Con ello, prometió volver pronto para reencontrarse con su público mexicano.

