Más Información

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

El último payaso: un cuento de Martín Solares

El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

y tienen un motivo más que celebrar, y es que, a tan solo unos días de que termine el año, dieron la bienvenida a su cuarto hijo.

La pareja di a conocer la feliz noticia a través de redes sociales, donde compartieron una tierna fotografía del bebé a quien llamaron "Mi rayo de sol".

En la imagen se puede ver al recién nacido en lo que parece ser un cunero de hospital. Lo que llamó la atención es que está usando un gorro rosa con rayas azules, por lo que las especulaciones sobre el género han empezado a circular.

Lee también

Aunque no dieron mayores detalles sobre el nacimiento, sí revelaron que la cigüeña llegó a su casa el pasado 17 de diciembre.

Hasta el momento, ni Iglesias ni Kournikova han dado a conocer el nombre del recién nacido; sin embargo, las felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos no tardaron en aparecer:

"Estoy tan feliz por ustedes. La familia sigue creciendo", "¡Felicidades por este hermoso capítulo! Dar la bienvenida a un bebé es una de las bendiciones más profundas de la vida", "El regalo de Navidad más dulce", "¡Felicidades, Enrique! Qué hermoso regalo. Mucha salud y felicidad para toda la familia", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Fue en agosto de este año cuando se filtraron fotografías de la extenista con una sospechosa pancita, y más tarde se confirmó el embarazo.

Con la llegada de su cuarto hijo, la pareja amplía la familia que formaron en los últimos años. En 2017 dieron la bienvenida a los mellizos Lucy y Nicholas, y en 2020 nació su tercera hija, Mary.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / AFP

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]