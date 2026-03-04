Columba Domínguez calificó a María Félix como una mujer majadera y mentirosa, la actriz, musa y esposa del cineasta Jose Emilio “El indio” Fernández, protagonizó un pleito de verdad con su colega María Félix en una de las escenas de la película "Maclovia" de 1948, protagonizada por ambas y por Pedro Armendáriz.

Columba nació el 4 de marzo de 1929 en Guaymas, Sonora, fue descubierta por el "Indio" Fernández, quien quedó maravillado con su belleza enmarcada en rasgos mexicanos; debutó en películas importantes para la Época de Oro del cine mexicano, como "La Perla" (1945), protagonizada por María Elena Marqués, y "Río Escondido" (1947), por María Félix.

En 1948, “El indio” le dio a Columba un papel antagónico en "Maclovia", donde compartió pantalla con María Félix, y aunque en su momento ambas fueron aplaudidas y reconocidas por su actuación y belleza, detrás de cámaras la relación entre ambas no era tan cordial.

“Ser tan bonita se paga; quédate muy alta en las estrellas, donde te tiene don Macario”, fueron unas palabras que Columba le dijo a María dentro de la historia, y años después, en una entrevista con "Historias engarzadas", la viuda de "El indio" Fernández confesó que la escena violenta de la película fue real.

"Sí la enfrenté, la tenía que enfrentar, si no, me mata, tenía que hacerlo, precisamente en Maclovia", precisó.

Columba relató que el jaloneo que tuvieron en la escena no solo fue actuado, fue real y hasta sangre hubo, según su relato, en el momento no le importó si lo ocurrido le provocaba el divorcio con Emilio “El indio” Fernández, escritor y director de la película, un drama romántico cuya historia se desarrolla en la isla de Janitzio , en medio del lago de Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán.

"Me agarró un brazo aquí, me sangró; como ella tenía unos brazos gordos, con mis manos le agarré nada más un pedazo, no me alcanzaba mi mano para más, y casi le arranco yo también el pedazo, si se trata de divorcio, me divorcio , pero ahorita el cacho se lo quito a la vieja", expresó con molestia.

Columba Domínguez y María Félix en "Maclovia", película mexicana de drama romántico de 1948 dirigida por Emilio Fernández.

¿Qué pensaba Columba Domínguez sobre María Félix?

Aunque eran contemporáneas, ambas hermosas y con talento, Columba Domínguez siempre se manejó con más discreción a comparación de María, quien al igual que Columba, fue la musa del director Emilio Fernández.

Se dijo que "El indio" estuvo enamorado de María, pero la actriz no le correspondió, algo que sí ocurrió con Columba, con quien vivió una larga vida y con quien tuvo una hija llamada Jacaranda Fernández Domínguez.

Tanto María como Columba sufrieron la muerte de sus únicos hijos, Columba lloró la partida de Jacaranda, en 1974, mientras que Félix sufrió el fallecimiento de Enrique, en 1996.

Para Columba, María era una mujer grosera y majadera, incluso, la calificó como una "estúpida" en aquella charla de "Historias engarzadas".

"María era una pelada, una grosera, una majadera... María Félix siempre fue una majadera y tonta, la verdad, para no decirle estúpida", expresó.

Columba, además, la tachó de mentirosa, pues la culpó de mancharle con su maquillaje un abrigo, algo que la actriz calificó como una mentira que no diría ni un niño.

"Las calumnias que a mi me lanzaba no las dice ni un niño de mamila, que yo le manchaba con maquillaje un abrigo; yo ni veía los abrigos de la señora, cosas de ese tipo".

Sobre algunas expresiones que María hizo sobre su esposo, Columba dijo:

Como si Emilio fuera su marido o su papá..."

Columba aseguró que María, haciendo la película "La cucaracha", en 1959, llegó a gritar:

"¡No me pongas indios al lado, me roban cámara!".

María Félix murió a los 88 años, en el 2002, mientras que Columba a los 85 en 2014.

