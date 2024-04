María Félix y Agustín Lara: una historia de amor que terminó durante un evento en Bellas Artes

María Félix quedó cautivada con Agustín Lara cuando lo escuchó cantar "Aventurera" en el programa de radio "La hora azul", entonces vivía en Guadalajara y no lo conocía personalmente, este encuentro ocurrió tiempo después, cuando ya vivía en México y en la cabina de teléfono del Bar California, ubicado en Paseo de la Reforma, el compositor la vio y le dijo “¿Qué está haciendo usted aquí?”.

La actriz recordó en una entrevista en el noticiero “24 Horas” que como contestona que siempre fue, le respondió al compositor: “Yo estoy aquí porque me da la gana, no sé por qué me pregunta usted una cosa como esa”.

La actriz que protagonizó 47 películas y fue uno de los rostros más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, nació el 8 de abril de 1914, hace 110 años, murió también un 8 de abril pero de 2002 en la habitación de su casa ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.

María y Agustín se casaron en 1945 pero dos años después se divorciaron, los celos de Lara y el carácter de Félix no abonaron a que la relación diera para más, en su momento el romance entre estas dos figuras del espectáculo mexicano dio mucho de qué hablar, su presencia en eventos públicos era ampliamente reseñada por los medios de la época, quienes destacaban la belleza de ella y lo poco agraciado del “flaco de oro”.

Agustín Lara se inspiró en María Félix para componer temas como "María bonita", "Humo en los ojos" y "Cuando vuelvas".

La luna de miel entre Agustín y María fue en Acapulco, donde el compositor veracruzano le compuso el tema “María bonita”, que parte de su letra dice:

Acuérdate de Acapulco

De aquellas noches

María Bonita, María del alma

Acuérdate que en la playa

Con tus manitas las estrellitas

Las enjuagabas





Tu cuerpo, del mar juguete nave al garete

Venían las olas lo columpiaban

Y mientras yo te miraba

Lo digo con sentimiento

Mi pensamiento me traicionaba

El final del amor entre María y Agustín

La versión de que María Félix y Agustín Lara se separaban fue confirmada por la actriz cuando en octubre de 1947, mientras iba del brazo de Diego Rivera en Bellas Artes, para disfrutar de una exposición de Siqueiros, ella deslumbraba con sus joyas junto al modisto de estrellas Armando Valdés Peza; envuelta en una suntuosa capa de Mink, sobre cuya tersura cintilaban dos broches de brillantes.

Con un semblante despreocupado, la protagonista de “Enamorada” y “Doña Bárbara” admitió, ante la insistencia de la prensa, que su historia de amor con el compositor 17 años mayor que ella, había llegado a su fin, de principio por un aburrimiento mutuo.

María Félix confirmó el divorcio entre ella y Agustín Lara cuando fue cuestionada mientras asistía a un evento en Bellas Artes.

“La cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario, me divorcio, ¿qué de extraño tiene un divorcio , el mío, entre tantos que vemos todos los días”, expresó.

Se sinceró al decir que el cansancio, sin duda, era una de las causas de la separación, y es que era sabido que los celos del compositor tenían harta a la actriz.

“¿Quieren saber por qué nos divorciamos?... es igual un motivo que otro cualquiera ¿no implica acaso toda separación amorosa un principio de cansancio? ¿no puede señalarse como causa concreta el mutuo aburrimiento? … y sobre todo, ¿por qué debo externar el motivo de mi determinación cuando por ser tan íntimo debe considerarse sagrado?”, puntualizó.

Diego Rivera intentó cambiar el tema hablando de la grandeza de la la obra de Alfaro Siqueiros: “Este Siqueiros además de afirmar su fuerza pictórica que todos conocemos da nuevos valores a su arte, logrando una gama de colores que van desde los temas claros hasta sus antiguos oscuros profundos”, expresó.

María, sin soltar el brazo de Diego, echó una carcajada al ver un cuadro con unas calabazas.

“¡Mira Diego… qué coincidencia! ¡Unas calabazas!”, expresó, a lo que Rivera respondió con una sonrisa y dándole un beso en su mano llena de joyas, después, Félix se refugió en un saloncito privado donde llegaron a saludarla amigos y admiradores: Miguel Covarrubias, Siqueiros, así como pintores, artistas y mujeres.

María tenía en puerta un viaje a Europa, por lo que tramitó los papeles de divorcio a su regreso, Agustín Lara mostró disposición, amaba a su María pero sabía que el idilio había llegado a su fin: “La resolución está tomada, y yo como caballero espero que María haga la demanda de divorcio para aceptarla sin condiciones. Ojalá que con esto la dejen en paz y ella pueda resolver su vida como quiera”, expresó a EL UNIVERSAL.

Muchas fueron las versiones que aseguraron que el artista le armaba escenas de celos a María constantemente, una de las más sonadas fue cuando Félix acudió a filmar escenas de “Río escondido”, cinta de Emilio “El Indio” Fernández.

Lara estaba tan celoso que la asustó usando un arma que dejó sin aliento a la actriz, una mujer con espíritu libre que se divorcio del músico poeta para después vivir otros romances y un muy breve matrimonio cinco años después con Jorge Negrete, de quien dijo, “no hubo tiempo para aburrirse”, pues el "Charro cantor" falleció 13 meses después de su boda con "La doña".

