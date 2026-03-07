En el marco de su décimo aniversario, "Bazar de Bandas" regresa a la Ciudad de México del 13 al 15 de marzo, en donde podrás encontrar venta de mercancía oficial de tus bandas favoritas, además de presentaciones en vivo en donde destacan las de Silverio y Lost Acapulco.

Luego de un año de pausa, Bazar de Bandas vuelve para ofrecer al público un evento lleno de mercancía, eventos de skateboarding pero sobre todo, mucha música.

Al igual que en ediciones pasadas, Bazar de Bandas vuelve a ser un evento con entrada gratuita que dará inicio a las 11 de la mañana en la explanada del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Anunciado en sus redes sociales como "épico y gratuito", el evento de este año promete shows, firmas de autógrafos y muchas sorpresas más.

De la misma manera, la organización del evento ha publicado los días y horarios en los que expositores y proyectos de artistas como: División Minúscula, Enjambre, Sabino, Molotov, La Gusana Ciega, entre otros.

En lo que respecta a las presentaciones en vivo, se ha anunciado que cada uno de los actos en vivo tendrá alrededor de 40 minutos de duración, empezando a las doce del mediodía, y terminando aproximadamente a las cinco de la tarde.

Entre los artistas principales se encuentran Lost Acapulco y "Su Majestad Imperial" Silverio, los cuales se estarán presentando el día viernes 13 de marzo a las 15:40 y 16:20 horas, respectivamente.

