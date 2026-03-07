La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 7 de marzo se tiene prevista una manifestación del Ministerio Internacional por la Paz "Jesucristo es el Salvador" a las 9 horas. Saldrá de la calzada Mahatma Gandhi y Paseo de la Reforma rumbo al Monumento a la Revolución. Marchan "Por la Paz, Sanidad y Restauración de las Familias", con el objetivo de coadyuvar con las autoridades en la restauración del tejido social.

Integrantes del grupo Líderes Cristianos Evangélicos se reunirán a las 10 horas en el Monumento a la Revolución. Harán los Ensayos rumbo a la "Marcha para Jesús 2026" la cual se llevará a cabo el próximo 4 de abril.

Lee también Iniciativa privada llama a realizar manifestación pacífica

Familiares de un estudiante víctima de bullying se manifestarán en el Ángel de la Independencia a las 11 horas. Exigen justicia y libertad para el menor de edad que se vio involucrado en los hechos ocurridos durante una riña el pasado 11 de febrero, afuera de la Escuela Secundaria 324 "Alfonso Caso Andrade" en la Alcaldía Tláhuac.

La Plataforma para la Solidaridad México - Palestina se reunirá a las 11 horas en la nueva Embajada de los Estados Unidos, en la colonia Irrigación. Se manifestarán contra la ilegal agresión por parte del Estado de Israel y Estados Unidos de América hacía el Estado de Irán.

El grupo Chicas del Metro Chilango se reunirá en la estación Chabacano, a las 13 horas. Llevarán a cabo el "Metro Picnic", en conmemoración por el 8M.

Foto: Facebook

La Caravana Ambulante por Dignidad y la Equidad se manifestará a las 14 horas en la Glorieta de la Joven de Amajac. Realizarán la "Jornada Rebelde por la Liberación de las Mujeres y por toda la Humanidad", en reconocimiento y honra a las mujeres memorables.

Foto: Facebook

El Colectivo Plataforma 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento político - cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

El Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará a las 13 horas en el Café Nativo, en la colonia Hipodromo. Llevarán a cabo el evento "Bordado de Mujeres" con talleres, actividades, encuentro de mujeres, de autocuidado y cuidado colectivo.

El grupo 40 días por la vida se manifestará a lo largo del día en clínicas Mary Stopes México. Harán una vigilia de oración, por la vida y en contra del aborto en México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl