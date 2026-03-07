Más Información

Valle de Chalco, Mex.- Sandra “N”, identificada como objetivo prioritario de la , fue detenida por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (), pues se le relaciona con su posible participación en el delito de extorsión.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía mexiquense, en La Paz, la mujer se presentó el 21 de octubre del 2024 para exigir a sus que, a cambio de no invadir su propiedad, estas debían entregarles dinero y un vehículo, además de presentarse como integrante de un grupo autodenominado “AMOS” (Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales).

Para el 23 de octubre, la hoy detenida regresó para advertir a las víctimas que “ya les había dado suficiente tiempo” y al no recibir el dinero que les pidió, cumplió su amenaza de invadir el domicilio, hecho que consumó el 28 de octubre del 2024.

Al llegar a su domicilio, notaron que se había instalado cámaras de seguridad y la chapa de la puerta fue cambiada; al roer el zaguán, un hombre les abrió y al interior había otras seis personas, entre ellas Sandra “N” quien refirió que ya había “recuperado” la propiedad.

Las víctimas denunciaron el caso y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México comenzó con la investigación, solicitando una orden de aprehensión para Sandra “N”, la cual ya fue cumplimentada y la mujer fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

De ser encontrada culpable, podría ser sentenciada a 70 años de prisión, precisó la Fiscalía mexiquense.

