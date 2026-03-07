Ecatepec, Mex.- “Ecatepec nos Cuidamos Todas”, es un nuevo programa del gobierno municipal que tiene como propósito fomentar la cultura de la denuncia para combatir delitos de género, por lo cual la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, dio el banderazo de salida a 100 vehículos de transporte público rotulados, que cuentan con códigos QR de la Red Violeta, para denunciar el acoso y la violencia de género.

La iniciativa fue anunciada y puesta en marcha por la alcaldesa en el marco del Día Internacional de la Mujer, en un evento al que asistieron 2 mil mujeres a la explanada del palacio municipal de Ecatepec.

“Hoy, previo al 8 de marzo, venimos a anunciar algo que ninguna administración había hecho por nosotras: Transporte seguro, porque durante años el transporte público para nosotras ha significado una sola cosa: miedo (…) ¿Cuántas de ustedes no han sufrido o hemos sufrido acoso en el transporte? Levanten la mano. En realidad, somos muchas las que hemos vivido todas estas experiencias”, dijo la alcaldesa.

Dan banderazo de salida a 100 vehículos de transporte público con códigos QR de la Red Violeta. Foto: Especial

Azucena Cisneros, quien es la primera presidenta municipal de Ecatepec, también informó datos en materia de seguridad con las estrategias implementadas en coordinación con la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la policía municipal, entre las que destacó que la localidad ya salió del top 10 nacional de municipios con más feminicidios.

De igual forma sostuvo que el feminicidio se redujo 50%, el homicidio doloso 39%, el abuso sexual 33% y la violencia de género 27 por ciento, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en comparación con 2022.

“Ellas son la prueba de que llegamos todas. Y de que no nos vamos a ir. Porque cuando las mujeres estamos al frente. ¡El cambio se siente!”, comentó Cisneros al referirse a la primera gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y a la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo y además reconoció el papel histórico de las mujeres en la Independencia y la Revolución.

La alcaldesa de Ecatepec recordó que el gobierno que encabeza ha realizado más acciones en materia de género como el lanzamiento de la Red Violeta, donde 58 mil mujeres se han registrado; la distribución de 3 mil 400 Puntos Violeta en todo el municipio y el respaldo brindado a mil mujeres con el Programa Integral de Apoyo a Madres Adolescentes.

