Ecatepec, Méx.— Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados este viernes en dos hechos distintos, en el municipio de Ecatepec y en Chimalhuacán.

El primer caso fue reportado en la colonia Hank González de Ecatepec, donde pobladores reportaron el hallazgo del cuerpo de una persona al interior de un tambo.

Al percibir un fuerte olor fétido que emanaba desde el bote de color azul, vecinos se acercaron y vieron un costal blanco con un cuerpo humano sin vida.

Posteriormente dieron aviso a policías municipales de Ecatepec, quienes llegaron al cruce de las calles Juan de la Barrera y Juan Escutia, quienes corroboraron la información sobre la localización del cadáver de una persona cuyo sexo e identidad son desconocidas aún por las autoridades.

La escena fue acordonada con cintas en color amarillo para impedir el paso de la población y esperaron el arribo de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzarán con las investigaciones del caso.

El otro hallazgo ocurrió en el municipio de Chimalhuacán, donde encontraron un cuerpo flotando al interior de un canal de aguas negras, en la comunidad de Xochitenco.

Elementos de Protección Civil y bomberos del gobierno de Chimalhuacán realizaron las maniobras necesarias para rescatar el cadáver que ya estaba en estado de descomposición.

Para poder descender al canal tuvieron que esperar el arribo de agentes de la fiscalía mexiquense, a fin de que certificaran el procedimiento; y será esta última instancia la que se encargue de investigar los hechos, a fin de establecer si se trató de un accidente o de algún hecho delictivo.

