Nextlalpan, Mex.- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado ayer, en un predio baldío del fraccionamiento Paseos del Valle.
Fueron pobladores quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de una persona tirada entre la maleza crecida.
Al llegar, policías municipales de Nextlalpan observaron que se trataba de una mujer, quien ya no contaba con signos vitales.
La escena donde la mujer fue encontrada en el terreno de pastizal, fue acordonada por los oficiales de seguridad pública municipal.
Posteriormente hicieron su arribo elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para realizar el levantamiento del cadáver.
El cuerpo de la mujer fue trasladado en calidad de desconocido y será la FGJEM la instancia encargada de investigar el caso.
