Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

Nextlalpan, Mex.- El cuerpo de una fue localizado ayer, en un predio baldío del .

Fueron pobladores quienes alertaron a las sobre el hallazgo de una persona tirada entre la maleza crecida.

Al llegar, policías municipales de Nextlalpan observaron que se trataba de una mujer, quien ya no contaba con signos vitales.

Lee también

La escena donde la mujer fue encontrada en el terreno de pastizal, fue acordonada por los oficiales de seguridad pública municipal.

Posteriormente hicieron su arribo elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para realizar el levantamiento del cadáver.

El cuerpo de la mujer fue trasladado en calidad de desconocido y será la FGJEM la instancia encargada de investigar el caso.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]