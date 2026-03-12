La Ciudad de México tendrá mucha actividad este fin de semana en materia musical.

Entre festivales multitudinarios, íconos del pop latino, leyendas de la balada romántica y bandas de metal internacional, la cartelera de conciertos ofrece opciones prácticamente para todos los gustos.

Mientras miles de personas se preparan para reunirse en el Vive Latino 2026, otros recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional, la Arena CDMX y Teatro Metropólitan también abrirán sus puertas para recibir a artistas que van desde Ricky Martin hasta Alestorm. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber de la cartelera de este fin de semana.

Vive Latino. elepicentro musical de este fin de semana será este festival. Durante dos días, grandes bandas del rock harán vibrar al Estadio GNP Seguros.

El evento arrancará el sábado 14 de marzo a las 14:30 horas y se extenderá hasta la madrugada. Lenny Kravitz, Moenia y Los Amigos Invisibles serán los encargados de cerrar los distintos escenarios.

La fiesta continuará el domingo 15 de marzo con Los Fabulosos Cadillacs, Steve Aoki, Fobia, The Smashing Pumpkins entre el elenco.

¿Dónde y cuándo?: 14 y 15 de marzo. Estadio GNP Seguros.

Ricky Martin. el cantante puertorriqueño interpretará algunos de los temas que lo han convertido en uno de los artistas latinos más exitosos de las últimas décadas.

La presentación forma parte de la serie de conciertos que el intérprete ha realizado en distintas ciudades y que incluyen éxitos como L"Livin’ la Vida Loca", "La Copa de la Vida" o "Vente Pa’ aca".

¿Dónde y cuándo?: 14 de marzo. Estadio Fray Nano.

90s Pop Tour: el espectáculo que reúne a figuras emblemáticas del pop de la década de los noventa tendrá una nueva edición. Entre el elenco estará Magneto, Mercurio, Erik Rubín, Kabah, entre otros.

¿Dónde y cuándo?: 14 de marzo. Auditorio Nacional.

Roberto Carlos. Uno de los cantautores más influyentes de la música latinoamericana, regres a los escenarios mexicanos. Con una trayectoria de más de seis décadas, el artista continúa convocando a distintas generaciones de seguidores.

¿Dónde y cuándo?: 14 de marzo. Arena CDMX

Para quienes prefieren un formato más íntimo, el Teatro Metropólitan recibirá a Duncan Dhu, mientras que La Maraka presentará al cantautor mexicano Raúl Ornelas.