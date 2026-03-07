Antes de llenar estadios y encabezar festivales internacionales, muchos artistas dieron sus primeros pasos en la Arena CDMX. Uno de estos casos es el de Bad Bunny.

La primera vez que el llamado "Conejo malo" piso tierras aztecas, ofreció un concierto en este escenario, justo cuando su nombre apenas empezaba a sonar fuera de natal Puerto Rico.

Historias similares se repiten con cantantes regionales como Alfredo Olivas o proyectos colectivos como el 90s Pop Tour, que encontraron en este recinto una plataforma para crecer a gran escala, explica Ángelica Oropeza, directora del lugar.

“El noventas cuando empezó, era más chiquito y de repente vino el boom. Alfredo Olivas, cuando empezó, también poquito y ahorita... grandes escenarios. De eso se trata, todos los artistas tienen este crecimiento y la Arena CDMX ayuda a cualquier talento que venga”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

La Arena y su administración han adoptado como misión seguir apoyando al talento nacional e internacional, acompañarlos y prepararlo para seguir con su carrera en ascenso.

“En la Arena tenemos grandes talentos, pero también otros que van empezando y los que hay que apoyar. No puedes cerrarles la puerta, empezamos haciendo negociaciones con ellos donde obviamente se sientan confiados y protegidos”, agregó.

Esta labor se ha vistro reflejada en el éxito del recinto, y es que, en 2025, logró posicionarse en el puesto número nueve, en lugares de su tipo, en ventas, con más de un millón 182 mil entradas. Tan solo por debajo de la K-Arena Yokohama, Movistar Arena de España y Chile, el Madison Square Garden, la Sphere, Co-op Live LAnxess Arena y el Palacio de Los Deportes.

