Antes de llenar estadios y encabezar festivales internacionales, muchos artistas dieron sus primeros pasos en la. Uno de estos casos es el de .

La primera vez que el llamado "Conejo malo" piso tierras aztecas, ofreció un concierto en este escenario, justo cuando su nombre apenas empezaba a sonar fuera de natal Puerto Rico.

Historias similares se repiten con cantantes regionales como Alfredo Olivas o proyectos colectivos como el 90s Pop Tour, que encontraron en este recinto una plataforma para crecer a gran escala, explica Ángelica Oropeza, directora del lugar.

“El noventas cuando empezó, era más chiquito y de repente vino el boom. Alfredo Olivas, cuando empezó, también poquito y ahorita... grandes escenarios. De eso se trata, todos los artistas tienen este crecimiento y la Arena CDMX ayuda a cualquier talento que venga”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

La Arena y su administración han adoptado como misión seguir apoyando al talento nacional e internacional, acompañarlos y prepararlo para seguir con su carrera en ascenso.

“En la Arena tenemos grandes talentos, pero también otros que van empezando y los que hay que apoyar. No puedes cerrarles la puerta, empezamos haciendo negociaciones con ellos donde obviamente se sientan confiados y protegidos”, agregó.

Esta labor se ha vistro reflejada en el éxito del recinto, y es que, en 2025, logró posicionarse en el puesto número nueve, en lugares de su tipo, en ventas, con más de un millón 182 mil entradas. Tan solo por debajo de la K-Arena Yokohama, Movistar Arena de España y Chile, el Madison Square Garden, la Sphere, Co-op Live LAnxess Arena y el Palacio de Los Deportes.

