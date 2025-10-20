Más Información

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

La fue el escenario para el cierre de Sueños Tour, de , quienes realizaron una gran fiesta con sus pequeños seguidores y sus papás, quienes bailaron cada uno de sus temas.

La cuenta regresiva comenzó con tres minutos en un reloj proyectado en la pantalla gigante del escenario, mientras las luces de la Arena se apagaban y las varitas de luces comenzaron a centellar por todo el lugar. Entonces un cuento de hadas comenzó, cuando Ludo, el guardián de los sueños, le dijo al público que la aventura iba a comenzar.

“¡Hola chiquillos!”, fue el saludo que se escuchó por todo el lugar, era Bely con todos sus amigos, quienes salieron al escenario con toda la energía para armar una fiesta el domingo por la tarde.

Miguelita, Kelly, Miguelito, Perrón, Pepo y Beto, fueron presentados por su querida Bely, quien les regaló un momento de tranquilidad a todos los presentes con el tema "Luna", una canción de cuna para los más pequeños.

Fue entonces que el viaje comenzó verdaderamente, ya que el público llegó a la primera parada, el sueño de Bely, quien a ritmo de dance interpretó "Sueños que se hacen realidad".

“¿Quieren saber cuál es el sueño de Bely desde que era chiquita? Pues era ser animadora infantil, y hoy es una realidad, pero no lo quería hacer sola, por eso tengo a mis amigos”, entonces cantó "Somos grandes amigos".

El siguiente paso fue visitar el sueño de Miguelito, quien reveló que su anhelo es ser maestro, para enseñar a otras personas, por eso cantó con mucha alegría "A la escuela".

"Vamos a limpiar" y "Mariano el marciano", fueron los temas que pusieron a bailar a todo el mundo. Llegó el turno de Kelly, quien mostró a los niños y niñas qué quiere ser de grande, y es ser veterinaria, por eso estaba soñando a todos como animalitos, por ejemplo, Beto y Pepo eran perritos, y Bely un gatito.

"Licho el loro", "El gorila", "Monito Pechocho", "Señor pirata" y "Tiburcio el tiburón" fueron las canciones que siguieron, y que los niños y niñas cantaron de principio a fin.

Bely explicó que así como hay bellos sueños, también hay pesadilla, entonces éstas se materializaron con el Conejo Malapata, que se encargó de llevar a todos a sus sueños de susto a ritmo de "Piratas".

Miguelita se puso ad hoc a la época de Halloween, al cantar "Es una bruja", también interpretó "Panchita la araña", "Tumbas", "La momia", "Los monstruos", "El vampiro chimuelo", por mencionar algunas.

“¿Cómo gritan las rorritas? ¿Dónde está la que me va a llevar por unos esquites?”, fue la señal de que ahora estaban en el sueño de Beto, quien quiere ser influencer, por lo que hoy iba a grabar como bailaban y cantaban "Cabecita de melón" y "El baño".

Al más pequeño de la pandilla, Pepo, le tocó cerrar este viaje, compartiendo que su sueño a sus cinco años de edad, es dejar el biberón, el pañal y el chupón, así que el público cantó para animarlo a hacerlo. Para celebrar que lo logro, Bely armó una fiesta con las canciones "Pepo cumbia" y "El baile de Pepo".

Antes de terminar el show, Bely compartió que esta noche de domingo terminaba este tour, porque estaban a punto de estrenar un nuevo espectáculo llamado "El Boom de la Diversión", el 30 de noviembre en la Arena Monterrey, pero a la Ciudad de México llegará hasta el 11 de enero de 2026 en el Auditorio Nacional, asegurando que es su producción más ambiciosa de su carrera.

Finalmente le pidió a los niños y niñas presentes que luchen siempre por alcanzar sus sueños, que si alguien le decía que era imposible, que no lo creyeran y siguieran adelante hasta hacerlo realidad, acto seguido se despidió de sus fans entre fuegos artificiales.

