Snoopy llega a la Condesa; así es la nueva cafetería con temática de la caricatura que causó furor en CDMX

La cafetería de Snoopy en la Ciudad de México llegó y está ubicada en la colonia Condesa, sobre Avenida Nuevo León.

Este será sin duda un punto de encuentro para todos los fanáticos de esta aclamada caricatura, del buen café y, por supuesto, del icónico beagle.

Se inaugurará el 13 de septiembre, por lo que si quieres ir en esta fecha tendrás que hacer reservación en su sitio web oficial.

Así será la nueva cafetería con temática de Snoopy

La cafetería será pet friendly, por lo que si tienes perros y quieres acudir con ellos, tendrás que registrar que lo llevaras.

El costo de la entrada será de sólo $100 pesos por persona, donde podrás disfrutar de su variado menú temático en torno a los personajes de Peanuts y las actividades que tendrá la cafetería.

Recuerda que habrá muchos lugares donde podrás tomar fotografías que podrás subir a tus redes sociales, así que no olvides lucir tu mejor outfit.

Aunque aún no hay una reseña de cómo es el lugar, en su página oficial y redes sociales de esta nueva cafetería Casa Snoopy ha compartido algunas imágenes de cómo será su menú y el lugar.

Por otro lado, si solo quieres pasar y pedir comida para llevar, no necesitarás reservación.

Este será un plan que podrás compartir en pareja, con amigos o familiares y obtener una nueva experiencia con esta fascinante temática de Snoopy.

