En una época en la cual los artistas buscan conectar con las nuevas generaciones, para el músico canadiense Bryan Adams eso no es una prioridad. Su interés está en reencontrarse con el público que creció escuchando su música en casetes, CDs y la radio, algo que logró anoche en la Arena Ciudad de México.

Ante un público que se mostraba expectante y ligeramente escéptico, el cantante de Canadá demostró porqué su música continúa vigente. En cuanto sonaron los primeros acordes de “Can’t stop this thing we started”, los asistentes voltearon hacia la parte trasera del escenario, donde Adams apareció con una guitarra acústica sobre un pequeño escenario improvisado, regalando un momento íntimo a sus fanáticos.

Sin dar respiro, tomó la armónica para interpretar “Straight from the heart” y “Let’s make a night to remember”, causando la emoción inmediata de quienes llegaron temprano al recinto.

Lee también Matisse y Cristian dan matices al pop

Después de bajar del escenario, Bryan Adams caminó entre el público, chocando el puño con los asistentes quienes, ansiosos, buscaban revivir recuerdos junto a sus parejas y amigos. Con el ritmo frenético de “Kick ass”, su guitarra eléctrica, acompañada por la de Keith Scott, hizo que el público se levantara y moviera la cabeza.

La energía no bajó con temas como “Run to you”, “Somebody”, “Roll with the punches”, “Do I have to say” y “Do I have to say the words?”, canciones que transportaron a los asistentes a una época cargada de nostalgia y coros multitudinarios.

Con “18 til I die”, Adams recordó que la edad es solo un número. Adultos mayores alzaron las manos, cantaron y se emocionaron mientras el rock aumentaba de intensidad.

Lee también Tras agotar su primer concierto, Robbie Williams anuncia segunda fecha en CDMX; ¿cuánto cuestan los boletos?

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Please forgive me”, una poderosa balada que tocó fibras sensibles. Varias personas no pudieron evitar soltar una lágrima al recordar que perdonar también es parte de la condición humana.

Para “It’s only love”, el cantante se pusó un reto personal al interpretar la parte de la letra de Tina Turner.

“Voy a intentar cantar su letra y mi letra al mismo tiempo. Lo sé, es loco, pero solo es amor”, dijo Bryan Adams.

El cantante tomo su guitarra y emocionó al público. El tema, que hoy funciona como homenaje a la cantante fallecida en 2023, recordó que no hay fuerza más importante que el amor.

Lee también Los Ángeles Negros llenan el Metropólitan; “Hablé con Shakira, empieza tarde tu show”

Después de “Shine”, y con el recinto iluminado por pulseras de luz, Bryan Adams interpretó “Heaven”, la balada que lo consolidó como una estrella y que hoy es considerada un himno atemporal.

Durante el show también sonaron “Never ever let me go”, “This time”, “Heat of the night” y “Make up your mind”, manteniendo el ritmo y la conexión con el público.

A sus 66 años, Adams demostró que el rockabilly sigue vivo con “You belong to me”, animando a los asistentes con frases espontáneas. “Quítense las playeras, hagan twerk o bailen”, dijo entre risas y aplausos.

Lee también Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

La banda rindió homenaje a The Beatles al interpretar “Twist and shout”, recordando que los clásicos siguen vigentes cuando se interpretan con respeto y pasión.

Otros temas que formaron parte del repertorio fueron “Woman”, “Shine”, “Friend again”, “Finally I found someone”, “Here I am” y “Only thing”.

Para el cierre, “Everything I do” fue coreada por el público de principio a fin. La noche concluyó con “Back to you”, “69”, “Cuts” y la esperada “All for love”, llenando la Arena CDMX de nostalgia, lágrimas y luces que marcaron el final de una noche mágica que, para muchos, funcionó como una catarsis colectiva para recordar los buenos tiempos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft