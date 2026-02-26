Marzo se perfila como uno de los mejores meses del año si eres amante de la música. Durante las próximas semanas, la Ciudad de México será punto de encuentro para grandes estrellas nacionales e internacionales que llegarán a la capital para reencontrarse con sus fans.

Desde conciertos masivos en recintos abiertos hasta presentaciones en recintos emblemáticos, duranta las próximas semanas el pop, el rock, la balada romántica y hasta el urbano serán los dueños de la ciudad.

A esto se suma la edición 2026 de uno de los festivales más importantes de México, que volverá a reunir a miles de personas en un fin de semana clave para la música en vivo. Por ello, aquí te dejamos los eventos que no puedes perderte.

Lee también Vive Latino 2026: estos son los horarios por día; Banda Machos y la Maldita cerrarán el festival

Shakira. Después de consolidarse como la artista que más veces se ha presentado en el Estadio GNP, Shakira cambiará de escenario, por uno aún más grande: la plancha del Zócalo. El evento será totalmente gratuito por lo que se recomienda llegar con anticipación.

¿Dónde y cuándo?: Zócalo capitalino. 1 de marzo

La cantante vuelve al Zócalo. Foto: Instagram oficial.

Bryan Adams. El romanticismo en su máxima expresión llega ala ciudad. El intérprete de "Every thing I do" regalará a sus fans una noche inodlvidable con baladas que marcaron a más de una generación. Su concierto apunta a un formato sólido y directo, centrado en clásicos que han definido su carrera y que siguen teniendo un fuerte arraigo en el público mexicano.

¿Dónde y cuándo? Arena CDMX. 2 de marzo

Matisse. El trío mexicano se presenta en uno de los recintos más importantes del país. Con canciones como "La misma luna", "Más que amigos" o "Como lo hice yo", la banda hará un recorrido por su carrera musical.

¿Dónde y cuándo? Auditorio Nacional. 3 de marzo

Foto: Archivo

Sin Bandera. ¿Quién no se enamoró y lloró con su música? Tras una larga ausencia, el dueto regresa a los escenarios para presentar su nuevo disco y hacer suspirar los corazones de los asistentes. Aún hay boletos disponibles.

¿Dónde y cuándo? Arena CDMX. 6 de marzo

Amanda Miguel. Una de las voces más icónicas de los 80 vuelve. Tras el repunte de sus canciones, gracias a la serie "Mentiras", la argentina dará un show en solitario para recordar su lugar en dentro de la música en español.

¿Dónde y cuándo?: Auditorio Nacional. 8 de marzo

La cantante regresa al Coloso de Reforma. Foto: Archivo

Aleks Syntek. El músico y cantante decidió hacer a un lado la polémica para retomar su carrera, y qué mejor que con un show completamente en vivo y con sus mejores éxitos, los cuáles incluyen temas como "Sexo, pudor y lágrimas" y "Duele el amor".

¿Dónde y cuándo? Auditorio Nacional. 12 de marzo

Roberto Carlos. El cantante brasileño ofrece un concierto que conecta directamente con su legado romántico. Roberto Carlos mantiene una relación histórica con el público mexicano, y esta fecha se perfila como un encuentro cargado de clásicos.

¿Dónde y cuando? Arena CDMX. 14 de marzo.

El brasileño se presentará en la Arena CDMX. (FOTO: Archivo EL UNIVERSAL)

90’s Pop Tour. La fiesta más grande de los 90 está de regreso. Más que un concierto individual, se trata de una experiencia colectiva que convierte la nostalgia en música y los recuerdos en ganas de bailar y cantar. El elenco está integrado por JNS, Magneto, Mercurio y Kabah, además de otros artistas.

¿Dónde y cuándo? Auditorio Nacional. 14 de marzo

Vive Latino. El festival más importante de rock en México celebra una nueva edición. Durante dos días, el evento reunirá a grandes bandas (nacionales e internacionales) que harán vibrar la capital.

¿Dónde y cuándo? Estadio GNP. 14 y 15 de marzo.

El Vive está de vuelta con su edición 2026. Foto: Citlalli Luna/ EL UNIVERSAL.

Ricky Martin. Canciones como "La vida loca" y "María" volverán a ascucharse en un escenario mexicano. Con un concierto de gran formato, centrado en su faceta más pop y bailable, Ricky vuelve al país. Lamentablemente los boletos ya están agotados.

¿Dónde y cuándo? Estadio Fray Nano. 14 de marzo

Djo. Después de vencer a Taylor Swift en las plataformas digitales, la banda liderada por Joey Kerry está lista para debutar en México. Con cientos de fans en la capital, el actor de "Stranger Things" traerá su música por pirmera vez al Pepsi Center.

¿Dónde y cuándo? Pepsi center. 15 de marzo.

Joe Keery vendrá a México para presentar su proyecto musical DJO. Foto: @djotime (Instagram)

Christina Aguilera. Uno de los regresos internacionales más esperados del mes. Su show combina poder vocal, producción de gran escala y un recorrido por distintas etapas de su carrera.

¿Dónde y cuándo? Palacio de los deportes. 17 de marzo

Kenia Os. La novia de Peso Pluma continúa consolidando su carrera musical y ahora ofrecerá un concierto en solitario para promocionar su nueva producción discográfica.

¿Dónde y cuándo? Palacio de los deportes. 19 de marzo

Foto: Especial.

Jason Mraz. Con "I'm yours" el estadounidense conoció la fama mundial, ahora se presenta en un formato más íntimo. Con su estilo característico que mezcla pop, folk y soul, el cantautor hará vivir a sus fans una noche inolvidable.

¿Dónde y cuándo? Teatro Metropólitan. 22 de marzo

Tyler, The Creator. Ícono del hip-hop y recientemente nominado al Grammy, el intérprete de "Sugar on my tongue" tiene una doble cita con sus fans. Sus conciertos suelen destacar por una producción visual por lo que no es de extrañarse que su visita sea una de las más esperadas.

¿Dónde y cuándo? Palacio de los deportes. 24 y 25 de marzo.

Tras presentarse en los Grammy, el rapero llega a la CDMX. Foto: Instagram.

Lucero. 46 años se dicen fácil, pero para "La novia de América" han sido toda una vida en el escenario. Como parte de los festejos a su trayectoria, Lucero ofrecerá un recorrido musical desde sus primero éxitos, hasta canciones como "Veleta" o "Electricidad".

¿Dónde y cuándo? Auditorio Nacional. 27 de marzo

Deftones. Cerramos el mes con broche de oro. Tras su participación en el Corona de 2025, la banda de metal regresa a tierras aztecas ahora con un show en solitario.

¿Dónde y cuándo? Palacio de los Deportes. 29 de marzo.

Lee también Soltera, madre de dos y estrella internacional, así regresa Shakira al Zócalo 19 años después de su última visita