El regreso de Robbie Williams a México, tras casi tres años de ausencia, ha causado tal emoción entre sus fans que pasó de una a dos fechas en cuestión de horas.

Hace tan solo unos días OCESA anunció el regresó de británico a nuestro país con un único concierto este próximo 7 de octubre. La preventa ocurrió esta mañana, sin embargo, y debido a la alta demanda, los boletos se agotaron en minutos.

Pero hay una buena noticia para quienes no lograron conseguir entradas, ya que la empresa acaba de sumar un nuevo concierto a la visita del cantante.

"Tenemos segunda fecha con Robbie Williams en el Palacio de los Deportes!", escribió la empresa en las redes sociales.

La nueva fecha será el próximo 8 de octubre, en el mismo escenario: el Palacio de los Deportes.

La preventa, solo para clientes Banamex, comenzó esta misma tarde; mientras que la venta general se llevará a cabo este miércoles 3 de marzo en punto de las 11:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Robbie Williams en México?

Para quienes aún no han comprado sus boletos, los precios para ver en vivo al intérprete de "Rock DJ" rondan entre los mil 700 hasta los 5 mil pesos, dependiendo la sección y el tipo de acceso.

Aquí te dejamos la lista de precios oficiales:

Pista/ Nivel A: $4,154

Nivel B: $4,712

Nivel C: $3,805.50

Nivel D: $2,232

Nivel E: $1,736

Zona para personas con discapacidad: $3,459.50

Cabe destacar que los costos no incluyen variaciones para las primeras filas ni otros asientos.

La última vez que Williams visitó México fue en 2023, cuando encabezó el festival Emblema.

