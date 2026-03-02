Más Información

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Investigadores piden diálogo con responsables del Parque Balaam Tun: “Parques de la Memoria no son más que un crimen de lesa arqueología”, afirman

Con gala presentan Órgano monumental 

Con gala presentan Órgano monumental 

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

Cerró ayer FIL Minería con más de 70 mil visitantes

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

"Frente a la barbarie, las ideas fracasan o tardan en plantarse”: Élmer Mendoza

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

El regreso de a México, tras casi tres años de ausencia, ha causado tal emoción entre sus fans que pasó de una a dos fechas en cuestión de horas.

Hace tan solo unos días OCESA anunció el regresó de británico a nuestro país con un único concierto este próximo 7 de octubre. La preventa ocurrió esta mañana, sin embargo, y debido a la alta demanda, los boletos se agotaron en minutos.

Pero hay una buena noticia para quienes no lograron conseguir entradas, ya que la empresa acaba de sumar un nuevo concierto a la visita del cantante.

"Tenemos segunda fecha con Robbie Williams en el Palacio de los Deportes!", escribió la empresa en las redes sociales.

Lee también

La nueva fecha será el próximo 8 de octubre, en el mismo escenario: el Palacio de los Deportes.

La preventa, solo para clientes Banamex, comenzó esta misma tarde; mientras que la venta general se llevará a cabo este miércoles 3 de marzo en punto de las 11:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Robbie Williams en México?

Para quienes aún no han comprado sus boletos, los precios para ver en vivo al intérprete de "Rock DJ" rondan entre los mil 700 hasta los 5 mil pesos, dependiendo la sección y el tipo de acceso.

Aquí te dejamos la lista de precios oficiales:

  • Pista/ Nivel A: $4,154
  • Nivel B: $4,712
  • Nivel C: $3,805.50
  • Nivel D: $2,232
  • Nivel E: $1,736
  • Zona para personas con discapacidad: $3,459.50

Cabe destacar que los costos no incluyen variaciones para las primeras filas ni otros asientos.

La última vez que Williams visitó México fue en 2023, cuando encabezó el festival Emblema.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]