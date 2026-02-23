Más Información

Escala el miedo en la vida diaria

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

Cancelan eventos culturales en Jalisco tras operativo federal que desató la violencia en el estado

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Selena: el micrófono con lipstick

volverá a , para ofrecer un concierto en el , luego de su último show en 2023, cuando formó parte de los headliners del festival Tecate Emblema pero, esta vez, se trata de un show individual, del que tanto se especulaba desde inicios de año.

El cantante británico volverá a pisar tierras mexicanas, con un concierto que tendrá lugar el 7 de octubre, en el Palacio de los Deportes.

Se trata de un espectáculo que forma parte de la promoción de su álbum más reciente "Brit Pop", lanzado el 16 de enero de este año.

La información sobre su concierto sigue siendo escasa, pero ya se conocen algunos de los pormenores más importantes, que tienen que ver con las fechas en que la preventa y venta de los boletos se activiarán.

Será el 2 de marzo cuando personas, con derechohabiencia de tarjeta Banamex, podrán aquirir los boletos con anticipación, durante la preventa y, el día siguiente -3 de marzo-, se activará la venta general.

La primera vez que Williams visitó nuestro país fue en 2005, cuando se encontraba promocionando algunos temas que se convertirían en sus mayores éxitos, como es el caso de "Tripping", incluído en su sexto álbum, "Intensive Care".

En esa ocasión se presentó en el festival que organizaba la estación de radio, "Los 40 principales".

Desde que comenzó el año, se especuló que el cantante vendría a México, siendo incluído en las listas de "Los conciertos más esperados del año", junto a BTS, AC/DC, The Weeknd, Iron Mayden y Harry Styles, sólo que, dentro de esos recuentos, él era el único artista no confirmado.

