Robbie Williams, en entrevista para el medio británico The Sun, advirtió sobre los efectos que le han causado las inyecciones para bajar de peso, entre ellos visión borrosa. “Quiero advertir a quienes lean esto sobre los posibles riesgos, para que se aseguren de que investiguen”, señaló el cantante británico.

Según explicó el intérprete de “Angels”, estuvo consumiendo Mounjaro (Monjaro), un medicamento utilizado para tratar la diabetes mellitus, pero que en ocasiones se receta erróneamente para bajar de peso, de acuerdo con información de University of Colorado Health.

Laura Pausini y Robbie Williams en la final del Mundial de Clubes 2025. Foto: AFP / Juan Mabromata

“La ausencia de angustia mental que he sentido desde que tomo Mounjaro es total y absolutamente liberadora”, afirmó el interprete de "Millenium"

La estrella comentó que uno de los principales efectos secundarios que ha sufrido es la pérdida de visión, situación que relaciona directamente con las inyecciones de Mounjaro. “Llevo un tiempo viéndolo borroso y cada vez va a peor. No creo que sea la edad; creo que son las vacunas”, dijo.

Williams recordó que en una ocasión asistió a un partido de futbol americano y repentinamente notó que los jugadores se veían “como manchas en un campo”, lo que lo hizo preocuparse por su condición.

Tras comentarlo con otras personas que también usan el medicamento, descubrió que varios experimentaban síntomas similares. Aun así, confesó que es probable que continúe con el tratamiento. "Pero en serio, estoy tan enfermo que probablemente seguiría tomándolo hasta perder la vista de un ojo por completo”, declaró a The Sun.

De acuerdo con estudios de la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology), los pacientes que consumen medicamentos del tipo GLP-1 presentan mayor riesgo de desarrollar afecciones que pueden derivar en ceguera.

Foto: EFE/David Moir, archivo

Las inyecciones como las que usa Robbie Williams suelen emplearse para regular la glucosa en sangre, controlar el apetito y apoyar la digestión. Sin embargo, aún no existe evidencia concluyente sobre sus efectos a largo plazo, y diversas instituciones médicas continúan realizando estudios para determinar los riesgos reales de su uso prolongado.