Más Información

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

El encuentro de Belinda y Cazzu y la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, en los memes de la semana

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

"Hemos pasado de las divisiones ideológicas a las identitarias": entrevista con Amin Maalouf

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

Contra el eco de los falsos nacionalismos: entrevista con la escritora eslovaca Lucia Duero

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

“No quiero olvidar la caída del Muro en 1989”: Antje Rávik, escritora alemana

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

Noche de estreno: un cuento de Bruno Vieira Amaral

, en entrevista para el medio británico The Sun, advirtió sobre los efectos que le han causado las inyecciones para bajar de peso, entre ellos visión borrosa. “Quiero advertir a quienes lean esto sobre los posibles riesgos, para que se aseguren de que investiguen”, señaló el cantante británico.

Según explicó el intérprete de “Angels”, estuvo consumiendo Mounjaro (Monjaro), un medicamento utilizado para tratar la diabetes mellitus, pero que en ocasiones se receta erróneamente para bajar de peso, de acuerdo con información de University of Colorado Health.

Laura Pausini y Robbie Williams en la final del Mundial de Clubes 2025. Foto: AFP / Juan Mabromata
Laura Pausini y Robbie Williams en la final del Mundial de Clubes 2025. Foto: AFP / Juan Mabromata

“La ausencia de angustia mental que he sentido desde que tomo Mounjaro es total y absolutamente liberadora”, afirmó el interprete de "Millenium"

La estrella comentó que uno de los principales efectos secundarios que ha sufrido es la pérdida de visión, situación que relaciona directamente con las inyecciones de Mounjaro. “Llevo un tiempo viéndolo borroso y cada vez va a peor. No creo que sea la edad; creo que son las vacunas”, dijo.

Lee también

Williams recordó que en una ocasión asistió a un partido de futbol americano y repentinamente notó que los jugadores se veían “como manchas en un campo”, lo que lo hizo preocuparse por su condición.

Tras comentarlo con otras personas que también usan el medicamento, descubrió que varios experimentaban síntomas similares. Aun así, confesó que es probable que continúe con el tratamiento. "Pero en serio, estoy tan enfermo que probablemente seguiría tomándolo hasta perder la vista de un ojo por completo”, declaró a The Sun.

Lee también

De acuerdo con estudios de la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology), los pacientes que consumen medicamentos del tipo GLP-1 presentan mayor riesgo de desarrollar afecciones que pueden derivar en ceguera.

Foto: EFE/David Moir, archivo
Foto: EFE/David Moir, archivo

Las inyecciones como las que usasuelen emplearse para regular la glucosa en sangre, controlar el apetito y apoyar la digestión. Sin embargo, aún no existe evidencia concluyente sobre sus efectos a largo plazo, y diversas instituciones médicas continúan realizando estudios para determinar los riesgos reales de su uso prolongado.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”. Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar defiende a Ángela con fuerte reclamo a las mujeres: “Dejen de fregarse entre sí”

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / EFE

Reacción de Andrea Meza se hace viral: “No puede ocultar que la corona no era para México”, dicen

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo “Peso72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”. Foto: Instagram @maiteperroni / TikTok @gobiernosv

Maite Perroni se defiende tras críticas sobre su cuerpo: “Peso 72 kg y eso que no me viste cuando pesaba 94”

Exjurado de Miss Universo estalla: anuncia que emprenderá acciones legales tras la coronación de Fátima Bosch. Foto: EFE / Omar Harfouch- IG

Victoria de Fátima Bosch desata caos: Harfouch amenaza con demanda para “hacer justicia” a resto de concursantes

Dua Lipa en Jamaica. Foto: AFP

Dua Lipa deslumbra e impone tendencia con diminuto bikini naranja en Brasil

[Publicidad]