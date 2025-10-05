Más Información

Las autoridades turcas cancelaron el concierto que ofrecería este próximo 7 de octubre en Estambul, informó la productora responsable del evento.

A través de una historia en redes sociales, la empresa Atlantis Yapim, informó que la decisión fue tomada directamente por la oficina del gobernador, aunque no dio más detalles al respecto.

Los fans que compraron entradas también recibieron el aviso, junto a la información de que se les devolverá el dinero.

Hace dos días, empezaron a circular por las redes sociales algunos mensajes que exigían suspender de manera definitiva el espectáculo, ya que ese mismo la fecha coincidía con el aniversario del ataque de Hamás contra objetivos militares y civiles en Israel.

Estos mensajes, sin embargo, describían el 7 de octubre como conmemoración de "las masacres de Israel", tildaban a Robbie Williams de "sionista", sin aclarar por qué, y algunos amenazaban con revelar los datos personales del dueño de Atlantis Yapim si no cancelaba el concierto.

La oficina del gobernador de Estambul, un organismo que depende del Ministerio del Interior y tiene responsabilidad en aspectos de la seguridad pública, no se ha pronunciado al respecto.

El concierto de Robbie Williams había sido planificado inicialmente por la productora turca DBL Entertainment, pero esta fue en marzo pasado objetivo de un boicot impulsado por jóvenes de la oposición por considerar a su dueño demasiado alineado con las posturas del Gobierno turco.

