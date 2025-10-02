¿Qué es el síndrome de Tourette, trastorno que padece Robbie Williams? Conoce sus principales síntomas

Más Información

, cantante, actor y compositor británico, habló y compartió información bastante importante sobre su salud mental.

Durante su participación en el podcast “"I’m ADHD! No You’re Not", el cantante comentó: "Acabo de darme cuenta de que tengo síndrome de Tourette. Son pensamientos intrusivos que me vienen. El otro día, mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del síndrome de Tourette”.

El diagnóstico forma parte de la lista de problemas mentales con los que ha lidiado William desde hace un par de años, tanto el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), junto con depresión y ansiedad.

¿Qué es el Síndrome de Tourette?

De acuerdo con la Asociación Americana de Tourette, este trastorno neurológico, suele manifestarse durante la infancia o adolescencia, se caracteriza por la presencia de tics motores y fónicos.

Los tics suelen presentarse como movimientos o sonidos involuntarios, son frecuentes, repetitivos y rápidos, por ejemplo, muecas, gruñidos, toqueteo, o pensamientos, este último como afecta al cantante.

Aunque no hay una cura como tal, se puede tratar y mejorar de manera muy efectiva, ya sea por medio de Terapia Conductual, Medicamentos o Psicoterapia.

Ciudad de México. 14/05/2023. Presentación de Robbie Williams en el segundo día del festival de música Tecate Emblema. Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas
Ciudad de México. 14/05/2023. Presentación de Robbie Williams en el segundo día del festival de música Tecate Emblema. Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas

¿Cómo manejar de forma sana y correcta el síndrome de Tourette?

De acuerdo con la Fundación Mexicana de Tourette, los padres, amigos o personas cercanas deben involucrarse más, apoyar a la persona a hacer una actividad que enfoque su energía física y mental, hacer que la mente se concentre en otras situaciones, como escribir, pintar o tocar música.

Cada persona afronta de manera distinta los desafíos que el Síndrome de Tourette provoca, por lo que es sumamente importante pedir ayuda a expertos.

